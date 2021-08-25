ATO, serebral palsili gençlerin eğitim alarak istihdama katılması için SERÇEV ile masaya oturdu

ANKARA - Ankara Ticaret Odası ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği arasında, Serebral palsili öğrencilere E-Ticaret ve E- İhracat eğitimi verilerek istihdama katılmaları ve ekonomik olarak ayakta durabilmeleri amacıyla "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Serebral Palsi, insan vücudundaki kasların hareketlerini ve vücudun duruşunu etkileyen bir fiziksel engel durumu. Vücudun koordineli şekilde hareket etmesini engelleyen Serebral Palsi, kişinin motor becerilerine de etki edebiliyor. Ankara Ticaret Odası ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği arasında Serebral Palsili öğrencilere E-Ticaret ve E-İhracat alanında eğitim verilmesi üzerine iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün hayata geçmesi ile SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verilecek. E-Ticaret ve E-İhracat alanında verilecek eğitimlerle Serebral Palsililerin istihdama katılması, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve kendilerine bakmakla mükellef kişilerin hayatını kaybettiğinde başlarına ne geleceği kaygısını en aza indirme hedefleniyor. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın çalışmaları ile düzenlenen iş birliği protokolüne ATO adına Yönetim Kurulu Başkan Gürsel Baran ve SERÇEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş imza attı.

"Bizim bir diğer görevimiz böylesine sosyal projelerin içerisinde yer almak"

Protokol için imzaların atılmasından önce konuşan Baran, ATO olarak görevlerinin 67 tane meslek komitesinden kendilerine gelen sorunları, sıkıntıları ve problemleri anlamak, çözüm üretmek ve onlara yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Ama bir diğer görevimiz de böylesine sosyal projelerin içerisinde olmak. Ben bu kadar kıymetli, bu kadar önemli bir sosyal projenin içinde olduğumuz için de bugün bu işe vesile olan Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bu projenin içinde olmaktan Ankara Ticaret Odası olarak çok çok mutlu oldum" dedi.

" Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar liralık bir E-Ticaret hacmi varken 2020 yılında 226 milyar liraya çıktı"

Söz konusu protokol için seçtikleri konunun E-Ticaret olduğu bilgisini veren Baran, "Pandemi sürecinde belki de en önemli konulardan birisi oldu. Pandemi birçok yaşam tarzımızı değiştirdi. Ama alışveriş ile ilgili E-Ticaret yaşamımıza öyle bir girdi ki Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar liralık bir E-Ticaret hacmi varken 2020 yılında 226 milyar liraya çıktı. Yani yaklaşık yüzde 65'lik bir artış. Şimdi bu yılın sonunda 226 milyar liranın 400 milyar liraya çıkması hedefleniyor" diye konuştu.

Ankara'da 2019 yılında E-Ticaret ile ilgilenen 6 bin 300 tane firma olmasına karşın 2020 yılında firma sayısının 21 bin 500'e çıktığına dikkati çeken Baran, şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir gelişme var. Çok büyük bir gelişme var. Yaklaşık 200'e yakın öğrencimiz burada eğitim alacak. Bunların içinde belki mezun olmuş var, okuyanlar. Sınır 200 ise gerekirse sınırları da kaldırırız. İhtiyaç olduğunda artırırız. Bu 200 tane gencimiz, kardeşimiz bu eğitimi alacaklar. İnsanların içine karışacaklar. Yani hiçbir ayrımı olmayacak. Çünkü E-Ticaret çok büyük bir ekonomi veya dükkan gerektirmiyor. Sadece bir bilgisayarla bu işleri yapma şansınız var. Ben bu gençlerimizin, bu kardeşlerimizin bu işi layıkıyla yapacaklarına, hepimizin hayatının içine gireceklerine ve onların yaşantılarında önemli farklılıklar olacağına yürekten inanıyorum."

"Biz birer birey olarak kendimizi idame ettirmek zorundayız"

Baran'ın ardından sözü alan SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Karakaş, pandemiden dolayı artık ticaret döneminin değiştiğini ifade ederek, "Gelecekteki bankalar sisteminin de öngörülüyor. E-Ticaretin ne kadar önemli bir olay olduğunu artık bütün dünya kabul ediyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın kimisi kendi sandalyesinde, kimisi yürüyebiliyor, kimisi de benim gibi konuşmada zorluk çekerek hayatını devam ettiriyor. Ama bizim için en önemli şey iş. Okul öncelikli ama okul bittikten sonra bizim istihdam anlamında işe ihtiyacımız var. Çünkü biz birer birey olarak kendimizi idame ettirmek zorundayız. Yarın öbür gün annemiz babamız vefat ettiği zaman bu çocuklara ne olacak kaygısını en aza indirmemiz için bugünkü protokol çok önemli" diye konuştu.

"Bizim çocuklarımız maalesef okul bittikten sonra yapacakları hiçbir şeyleri olmuyor"

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ile oturup Serebral Palsili çocuklar için ne yapabilecekleri konusunda fikir alışverişi yaptıklarını belirten Karakaş, "Halil başkan hemen o sivri zekasıyla bir anda E-Ticaret yapabiliriz dedi. Bizim çocuklarımız bir parmağı ile bütün dünyaya açılacak. Tek parmakla. Bu aslında bizim için çok önemli. Bizim çocuklarımız maalesef okul bittikten sonra yapacakları hiçbir şeyleri olmuyor. Yaklaşık 300 bin tane çocuğumuz eve kapalı. Şu anda Serebral Palsi hasta sayısı 800 bin civarında. Bu çocukların yüzde 65'i tekerlekli sandalyeye muhtaç ve annesi babası onlara bakmakla yükümlü" dedi.

"Küçük bir eğitimle başlayıp ardından bunu bütün dünyaya açılacağımıza inanıyorum"

Karakaş, söz konusu protokol gibi olayların genişlemesinin Serebral Palsililer olarak bütün dünyaya açılmaları anlamına geldiğini aktararak, "Bize böyle bir olayı sundukları için bütün ATO'ya teşekkür ediyorum. Küçük bir eğitimle başlayıp ardından bunu bütün dünyaya açılacağımıza inanıyorum. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Yeter ki bize ön ayak olun. Şu anda bunun en güzel örneğini E-Ticaret olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Serebral Palsili çocukların E-Ticaret ve E-İhracat konularında eğitim alarak istihdama katılmaları için ilk adım atılmış oldu. İmzaların ardından SERÇEV Başkanı Karakaş, ATO Başkanı Baran'a çiçek hediye ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Duygu dolu anlar yaşandı

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran'ın da katıldığı toplantıda duygu dolu anlar yaşandı. ATO Başkanı Baran, törene katılan Serebral Palsili İzem Çelikkaya ve Ayşenur Karatekin'in doğum günü olduğunu bildirerek daha önceden hazırlanan doğum günü pastasının getirilmesi için işaret verdi. 21 yaşındaki İzem ve 18 yaşındaki Ayşenur, doğum günleri için hazırlanan pastayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İzem ve Ayşenur, dileklerini tutmasının ardından mumlara üfleyerek Baran ve Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın elinden takımlarının formaları başta olmak üzere hazırlanan hediyeleri aldılar.

Tören Baran'ın Karakaş'a Sakarya Zaferi'ni temsilen hazırlanan tabloyu hediye etmesiyle sona erdi.