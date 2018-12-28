ATO Türkiye'de Bir İlke İmza Attı

Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir: "ATO hayatın kötü sürprizlerine karşı üyelerini garanti altına almış oldu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2018'in son günlerinde üyelerine yeni yıl hediyesi verdi. ATO, 160 bin üyesini yaşanacak kazalara karşı, ferdi kaza sigortası ile sigortaladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetimi Kurulu olarak üyelere yönelik hizmetlerine yeni bir halka eklediklerini belirterek, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp, bir ilki gerçekleştirerek, ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyoruz." dedi.

ATO'nun üyelerine yönelik Ferdi Kaza Sigortası desteğinin tanıtımı amacıyla ATO Congresium Hizmet Binası'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri'nin de bulunduğu basın toplantısında konuşma yapan ATO Başkanı Baran, ATO'nun üyelerine yönelik olarak sürdürdüğü hizmetlerden söz etti. Oda olarak üyelerin ticaretlerini kolaylaştırmaya ve büyütmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını, bunun için sektörel toplantılar, paneller, çalıştaylar düzenlediklerini hatırlatan Baran, hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalardan da bahsetti. ATO üyelerine yönelik çalışmalara daha önce hiç yapılmamış bir çalışmayla yeni bir halka eklediklerini vurgulayan Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp, bir ilki gerçekleştirerek, ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyoruz.Bu sigortayla, ticarette ve hayatın her alanında üyemizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyor, üreten, vergi veren, istihdam sağlayan üyelerimizi, gerek yolda, gerek işyerinde gerekse konutunda başına gelecek karşı ferdi kaza sigortasıyla güvence altına alıyoruz" dedi.

ÜYELERİ ÖDÜLLENDİRMİŞ OLACAĞIZ

Baran, ATO'nun üyelerine yaptığı Ferdi Kaza Sigortası'nın 100 bin TL'lik teminat içerdiğini bildirerek, bu destekten 1 Ocak 2018 tarihinde önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin yararlanabileceğini söyledi. Baran, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek sigortadan yararlanmak için de 31 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanıdıklarını kaydetti. Baran, "Bu destekle üyelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren üyelerimizi ödüllendirmiş olacağız" diye konuştu.

SİGORTA KAZA DIŞINDA EK TEMİNATLARI DA KAPSIYOR

Baran, sigorta poliçesinin, standart poliçe risklerinin yanı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma, bisiklet ve motosiklet kazası gibi ek teminatları da içerdiğini ifade etti. Üyelerin bu destekten nasıl yararlanacağını da bildiren Baran şunları söyledi: "Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin Ankara Ticaret Odası internet sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Kaza ya da vefat durumunda üye ya da varisleri Odamıza başvuruda bulunarak işlemlerini başlatabilecek"

"HAYATIN VE TİCARETİN DEVAMI İÇİN ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Baran, yaptıkları çalışmayla üyelerine Ankara Ticaret Odası'nın desteğinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini belirterek, "Ferdi kaza sigortası, bireysel bir sigorta ancak bizim üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak. Hayatın ve ticaretin devamı için üyelerimizin yanında olduğumuzu gösterecek. Üyelerimizin yarına daha da güvenle bakmasını sağlayacak" diye konuştu.

"ATO ÜYELERİNİN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDI"-

Toplantıda konuşan Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, hayatın olağan akışında güzellikler olduğu kadar kötü sürprizler de olduğunu belirterek, "Güçlü ve köklü geleneklere sahip ve başlamış olduğu girişimlerle her zaman öncülük eden Ankara Ticaret Odası, başlatmış olduğu bu projeyle hayatın kötü sürprizlerinde üyelerinin geleceğini Generali Sigorta ile güvence altına almış oldu" dedi.

ATO'nun tüm üyelerini sigortalattığı bu çalışmanın ticaret odaları bazında yapılan en büyük proje olduğunu kaydeden Demir, ATO'nun başlattığı projelerin diğer odalara da örnek olmasını temenni etti.

Generali Sigorta'nın 2017 yılı sonu itibariyle 68 milyar Euro prim üretimi ile 60'dan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Demir, müşteri sayısı itibariyle de Batı Avrupa'da lider konumunda olduklarını söyledi. Demir, Türkiye'nin stratejik olarak en çok büyümek istedikleri ülke olduğunu kaydetti. Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, ATO'nun projesine katkı yapmak istediklerini belirterek, "ATO üyelerine sağlamış olduğumuz poliçe kapsamın aynısını isteğe bağlı olarak üyelerin eş ve çocukları için de sağlamak istiyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da eş ve çocukların poliçeye eklenmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek,Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Demir'e teşekkür etti.

Toplantının ardından ATO'nun bütün üyelerini kapsayan Ferdi Kaza Sigortası Protokolü ATO Başkanı Gürsel Baran ve Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir tarafından imzalandı. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri katıldı.