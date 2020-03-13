ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerine Ankara'yı tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerine Ankara'yı tanıttı - Son Dakika Ekonomi

ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerine Ankara'yı tanıttı

10 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, kentin tanıtımı için yaptığı "Başkente Bir Gün Yetmez" programı kapsamında düzenlediği toplantıyla Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) üyelerine Ankara'yı tanıttı.

ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerine Ankara'yı tanıttı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, kentin tanıtımı için yaptığı "Başkente Bir Gün Yetmez" programı kapsamında düzenlediği toplantıyla Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) üyelerine Ankara'yı tanıttı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Mürsel Sabancı ve konsey üyeleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri ile ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ve komisyon üyeleri katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kent konseyi başkanlarına Ankara'yı tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kent konseylerinin, şehirlerin gelişimi açısından önem taşıdığını vurgulayan Baran, "Doğru bir zemine oturtulduğunda şehirlere ne kadar katkı sağlayacağını bildiğimiz konsey çalışmalarını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer katılımcılar da yürütülen çalışmaların önemine işaret etti.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulunun yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapan Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Turizm Tanıtma Çalışma Grubu ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunun kentin tanıtımı için ortak çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kentlerin kendilerine has değerlerinin tanıtılmasının önem taşıdığını belirterek, "Türkiye'deki her bir ilimiz ve ilçemizde çok fazla değer var ama orada yaşayan insanlar değerlerinin farkında olmayabiliyor. Bu çalışmalarla kentini sahiplenme, kültürünü sahiplenme duygusu ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mürsel Sabancı, kent konseylerinin siyaset üstü yapılar olduğunu ve tüm ülkede daha işlevsel hale gelmesini temenni ettiklerini aktardı.

Savaş Çolakoğlu da Ankara'nın sahip olduğu değerlerle turizmde şanslı bir kent olduğunun altını çizerek, şehri önce Ankaralılara tanıtarak turizm çalışmalarına başlanması gerektiğini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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