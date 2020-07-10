ATO üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin sorunlarını çözmek için çalışıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret ederek, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesine kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren kantin işletmecilerinin salgın sürecinde yaşadığı sorunları aktardı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'la bir araya gelerek, üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin sorunlarını masaya yatırdı. Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin salgın nedeniyle yaşadığı sorunları ve talepleri sıralayan Baran, kapalı olan işletmelerden kira alınmaması, kısmi açık olan işletmelerin kiralarına yüzde 50 oranında indirim yapılması, bir yıllık kira süresi biten işletmelerin kirasına pandemi süresince yeni kira artışı yapılmaması, pandemi sürecinin başlangıcı olan 16 Mart tarihinden pandemi süreci tamamen bitinceye kadar geçen sürenin kira sözleşme süresine eklenmesi, tam normalleşme sağlanıncaya kadar (pandemi süreci bitinceye kadar) mücbir sebep halinin devamı, kira ihalelerinin pandemi sonrası (kira sözleşme sürelerinin uzatımından sonra) yapılmaması taleplerini iletti. Ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve Halil İlik ile ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç ve Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan da eşlik etti.

Ziyareti değerlendiren ATO Başkanı Baran, geçtiğimiz haftalarda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri ziyaret ederek, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök'e sorunları ilettiklerini ve sorunların çözüme ulaştığını hatırlattı. Üniversite kantin işletmecilerinin sorunlarının sadece Başkent ile sınırlı kalmadığını kaydeden Baran, "Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerdeki işletmeler zor günler geçiriyor. Başkentteki üniversitelerin tamamının sorunlarının çözüme kavuşması için temaslarımıza devam ediyoruz. Sorunun çözüme kavuşması sadece Başkentteki işletmeleri değil, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 bine yakın işletmeyi ilgilendiriyor" dedi. - ANKARA