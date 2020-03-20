ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek - Son Dakika Ekonomi

ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski sebebiyle oda bünyesindeki tüm ödemeleri kredi kartıyla yapabilecek.

ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski sebebiyle oda bünyesindeki tüm ödemeleri kredi kartıyla yapabilecek.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ATO'da hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün tescil ve tasdik işlemleri için ödenmesi gereken harçların devletin önemli gelir kaynaklarından olduğu belirtilerek, peşin olarak devlet bankalarına yapılması gereken ödemelerin artık kredi kartıyla gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kağıt ya da madeni parayla temasın en aza indirilmesi konusunda uyarıda bulunan uzmanlara kulak verildiği, daha önce sadece nakit harç tahsilatı yapılabilen ticaret sicili işlemlerinin daha pratik ve hijyenik hale getirildiği belirtildi.

Yeni uygulama kapsamında, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile şahıs şirketi, iş ortaklığı, kooperatif, ticari işletme, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin yurt içindeki şubelerinin tescil işlemlerinin harçlarıyla tüm bu gerçek ve tüzel kişiliklerin belgelerine ait harç tahsilatları kredi kartıyla yapılabilecek.

"Temassız kredi kartlarının tercih edilmesi ekstra hijyen sağlayacak"

ATO Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili değerlendirmesinde, kredi kartıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayarak hem hijyen açısından önlem aldıklarını hem de üyelerinin yıllardır süren bir talebini daha karşıladıklarını ifade etti.

Baran, hizmet binasını da maksimum fayda sağlayacak şekilde organize ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyayı kasıp kavuran salgının etkilerinden üyelerimizi ve personelimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek hizmet binamızda oluşturduğumuz hijyen noktaları, gerek e-imzalı belge hizmetlerimiz, gerekse de fiziki teması en aza indirecek uygulamalarımızla üyemizin menfaati için çalışıyoruz. Bu süreçte temassız özelliği olan kredi kartlarının tercih edilmesi ise ekstra hijyen sağlayacaktır."

ATO'nun büyük bir aile olduğunu vurgulayan Baran, "Ailemizin sağlığını önemsiyor, bünyemizde verilen bütün hizmetleri en dinamik ve en hijyenik şekilde yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerine dair üyelerinin taleplerini toplayıp ilgililere iletmek üzere çalışmaların sürdürüldüğünü de bildirdi.

Türkiye'nin yaşanan süreci tedbir ve sabırla atlatacağına inandığını belirten Baran, "Ekonomik anlamda yara almadan ilerlemek için hükümetimizin desteklerini artırarak sürdüreceğine de inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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