Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, vergi mevzuatında yapılan değişiklikle yeni yıldan itibaren zorunlu hale getirilen e-belge ve e-defter uygulamaları konusunda, Ankara Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi tarafından Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile "E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teknolojik gelişmelere uyum ve kamu hizmetlerinin hızlı yürütülmesi açısından vergi mevzuatında yapılan değişiklerle birlikte kapsamı genişletilen ve 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu olacak e-belge ve e-defter uygulamaları ATO üyelerine anlatıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm uygulamalarına ilişkin gelişmelere dikkati çekti.

Vergi daireleri ile mükellefler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tüm belgelerin dijitalleşmesinin önem taşıdığını belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak. Kazandığı her kuruşun faturasını kesen, vergisini ödeyen işletme, vermeyen işletme yüzünden haksız rekabete maruz kalıyor. Kayıt dışıyla mücadele sadece devletin değil bizlerin de yaşadığı bir sorun. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden ekonomik kalkınma ve büyümeye kadar tüm kamu yatırımları vergilerimizle yapılıyor."

ATO'nun da dijital dönüşüm çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan Baran, "Üyelerimiz odamıza gelmeden bir tıkla onlarca belgeyi internet üzerinden alabiliyor. Bu belgelerin sayısını artırmakla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Dijital hizmetler sayesinde üyelerimiz zamandan tasarruf ederken bizim de iş yükümüz hafifliyor." ifadelerini kullandı.

Elektronik belge bilgilendirmesi

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da toplantıda, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek elektronik belgeler hakkında bilgi verdi.

Yeni düzenleme ile vergi dairesi müdürlükleri tarafından yapılan takip ve tahsilatların vergi daireleri vezneleri haricinde kamu bankaları aracılığıyla da gerçekleştirileceğini aktaran Karayılan, bazı uygulamaların ise yıl ortasında yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Yüksel Çelebi ve TİMKODER yetkilileri e-belge uygulamalarının sağladığı faydalar, bu belgelerin oluşturulması, uygulamadan yararlanma örnekleri konularında ATO üyelerine bilgi verdi.