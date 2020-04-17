ATO üyelerine maske dağıtımına başlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ücretsiz olarak verilen maskeleri ATO üyelerine dağıtmaya başladıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maske dağıtımı Siteler'de Baran'ın katılımıyla başladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara Valiliği tarafından gönderilen maskelerin ekipler aracılığıyla il genelindeki 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere dağıtılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi ücretsiz maskeleri üyelerimize, firmalara ulaştırıyoruz. Ankara Valiliğimiz tarafından gönderilen maskeler, ekiplerimiz aracılığıyla tüm Ankara'ya dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Gürsel Baran, maske dağıtımı sırasında ATO üyesi işletmelerin sahiplerinden, Kovid-19 ile mücadele sürecinde karşılaştıkları sorunları da dinledi.

İşletmelere, hijyen kurallarına uymaları ve en üst düzeyde tedbir almaları uyarısında bulunan Baran, 1 milyon 140 bin maskenin ekipler aracılığıyla Ankara genelindeki işletmelere dağıtılacağını kaydetti.