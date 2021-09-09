ATO üyelerine mesleki yeterlilik sınav hizmetlerini ücretsiz sağlanacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerine belgeli ve nitelikli iş gücü kazandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezince yürütülen mesleki yeterlilik sınav hizmetlerini ücretsiz sağlayacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonunun imzaladığı "Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe - 2 Projesi" kapsamında ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezinin yürüttüğü mesleki yeterlilik sınav hizmetleri, hibeden yararlanmaya hak kazandı.

Böylece ATO İdea'nın vermeye yetkili olduğu 7 ayrı ulusal yeterlilik ile TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezlerinin (MEYBEM) verdiği 10 ulusal yeterlilik belgesi için sınav hizmetleri ATO üyeleri ve çalışanlarına ücretsiz sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Oda olarak mesleki yeterlilik ve belgelendirme konularını çok önemsediklerini belirterek, "Çalışma hayatına mesleki yeterlilik, üyelerimize belgeli ve nitelikli işgücü kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesleki yeterlilik belgesinin hem işveren hem de çalışanlar açısından faydalı olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Bu sayede çalışanlar mesleğini gerektiği şekilde yerine getirdiğini ve meslekte yeterli olduğunu belgeli olarak ispatlarken, diğer taraftan üyelerimiz olan işverenler mesleğinde yeterli, belgeli ve nitelikli işgücü istihdam ettiğinden emin oluyor."