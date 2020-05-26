ATO üyelerine online eğitim desteği - Son Dakika

Başkent ekonomisini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalara imza atan Ankara Ticaret Odası (ATO) korona virüsle tüm ezberleri değişen dünya ekonomisindeki yeniliklere üyelerini hazırlayabilmek için online bir eğitim platformu kurdu. "Ankara Ticaret Akademisi" adıyla hizmete başlayan platform sayesinde ATO üyeleri, yeni iş yapış biçimleri ile yenilikçi çözümler üretmeyi öğrenebilecek.



Ankara Ticaret Odası (ATO) korona virüsle tüm ezberleri değişen dünya ekonomisindeki yeniliklere üyelerini hazırlayabilmek için online bir eğitim platformu kurdu. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs ayı itibariyle hizmete giren "Ankara Ticaret Akademisi" ATO'nun 160 bin üyesine ticaretin değişen koşullarında ihtiyaç duyduğu tüm alanlarında eğitim verecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle geliştirilen 100'ü aşkın dersin yer aldığı platformda ATO üyeleri zaman ve mekan sınırı olmadan, istediği her yerden online bağlantı ile uzaktan eğitim programları içeriklerinden yararlanabilecek.



ATO üyelerinin 7 gün 24 saat kendi seçecekleri zaman diliminde ATO'nun web sitesinden atoegitim.atonet.org.tr adresi üzerinden ulaşabileceği uzaktan eğitim platformunda, tasarımdan girişimciliğe, teknolojiden iş yönetimine, sosyal medya yönetiminden kriz yönetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden verimlilik araçlarına, dijital pazarlamadan iletişim becerilerine, kişisel gelişimden sağlıklı ve güvenli iş yeri eğitimlerine kadar çeşitli konularda başlıklar bulunuyor.



Online eğitim programlarına akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden katılarak en fazla 3 saat süren ücretsiz dersleri tamamlayan ATO üyeleri, ODTÜ tarafından hazırlanan online sertifikalarını ücretsiz olarak alabilecek.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun üyelerine ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim verdiğini söyledi.



Korona virüsün ticaret ve ekonomik hayattaki etkilerini en aza indirmek için Oda olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Baran "Korona virüsün, üretim ve ticaretin akciğerlerine tesir etmesine izin vermeyeceğiz. Üretim, ticaret, eğitim için 7 gün 24 saat üyelerimize hizmete hazırız" dedi.



Baran sözlerine şöyle devam etti:



"Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sunduğumuz eğitimlerimiz sayesinde salgın sonrası üyelerimizi bir adım ileriye taşımak istiyoruz. Üyelerimizin tümünü ATO'nun online eğitim platformunu kullanmaya davet ediyorum" dedi.



Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından "Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projeleri" kategorisinde birincilik ödülü alan eğitimlerin yer aldığı Ankara Ticaret Akademisi online eğitim platformu üzerinden ATO üyelerine ücretsiz olarak sunulan eğitimlerden bazıları şunlar:



"Dijital Pazarlama, İnternet Güvenliği Dijital, Promosyon Materyalleri Hazırlama, Müşteri İlişkileri, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Kriz Yönetimi, Stres Yönetimi, Kobilerde Markalaşma, Kobilerin Yararlanabileceği Destekler, Doğru Pazarlama İletişimi, İşiniz İçin Sosyal Medya, Girişimcilik, İnovasyon, Yiyecek İçecek Servisi, İşe Alma Süreçleri, Robotik Proglamlama, Photoshop Teknikleri, Tasarım Odaklı Düşünme, Vitrin Tasarımı, 2B/3B Tasarım, Web Tasarım Araçları, Programlama Dilleri, Ofis Uygulamaları, Bulut Teknolojileri, Verimlilik Araçları, Bilgi Güvenliği." - ANKARA