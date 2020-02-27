ATO üyelerine "Z kuşağını yönetme" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO üyelerine 'Z kuşağını yönetme' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

ATO üyelerine "Z kuşağını yönetme" eğitimi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) işveren ve yöneticilere özel olarak düzenlediği 2020 yılının ilk eğitim programı olan "İş İnsanları Seminerleri", "Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?" başlıklı eğitimle start aldı.

ATO üyelerine

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) işveren ve yöneticilere özel olarak düzenlediği 2020 yılının ilk eğitim programı olan "İş İnsanları Seminerleri", "Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?" başlıklı eğitimle start aldı.


ATO Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen eğitim programının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun uzun yıllardan beri meslek komitelerinin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda eğitim düzenlediğini hatırlatarak, "Dünyadaki değişimi takip ederek üyelerimize eğitim programları hazırlıyoruz" dedi. 2000 yılı sonrası doğan Z kuşağı gençlerin iş hayatına girmek için hazırlandığını kaydeden Baran, işverenlerin çalışanlarıyla aynı dili konuşmasının şirketin geleceğini büyük oranda etkileyeceğini söyledi. Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 80'inin 5 yıl içinde kapandığını dile getiren Baran, "Girişimcilik ruhumuzda var fakat personel yönetmeyi bilmiyoruz. Hesap yapmadan, nakit akışını düzenleme bilgisine sahip olmadan, kurumsal yönetimi bilmeden şirket yönetenler maalesef şirket iflaslarına neden olabiliyor. Bir şirketin kapanması sadece o şirket ve çalışanları için değil ülke ekonomisi için de bir kayıp. Bunu önlemenin yolu da bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de üyelerimizi bilgi olarak desteklemek istiyoruz" diye konuştu.


"Z kuşağı esnek çalışma saatleri istiyor"


Davranış ve Değer Eğitmeni Demet Gökçınar'ın verdiği seminerde farklı kuşakları tanıma, kuşaklar arası başarı, kuşaklar arası empati ve iş birliği, farklı kuşaklarla etkin iletişim becerileri ele alındı. Kuşak çatışmasının binlerce yıldır var olduğuna dikkat çeken Gökçınar, Türkiye'de şu anda 5 kuşağın aynı anda yaşadığını, iş hayatında ise 4 kuşağın bulunduğunu belirtti. Z kuşağının kendini eğitmeye odaklı, içine doğduğu zamandan dolayı tüketim merkezli ve oyunla öğrenen bir kuşak olduğunu kaydeden Gökçınar, "Çatışmaları önlemek için mevcut sorunlarla karşılaştığımızda karşıdaki kuşağın şartlarıyla değerlendirme yapmamız gerekiyor. Onların içinde yetiştikleri dönem bizimkinden çok farklı. Z kuşağı esnek çalışma saatleri ve esnek işverenler istiyor. Bireysel, şeffaf geri bildirim ve kendilerini dinleyen liderler istiyorlar" dedi.


ATO üyelerinin yoğun katılım gösterdiği programa ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci de katıldı. İş İnsanları Seminerleri'nin gelecek programları şöyle:


"28 Şubat 2020-Neslihan Çetinkaya "Yöneticiler İçin Kritik Finansal Tablolar-Finansal Tablolarda Kilit Noktalar Nelerdir?"


4 Mart 2020-Güler Manisalı Darman "Sürdürülebilir Şirketler İçin Kurumsal Yönetim-Nesillere Yayılan Şirketler İçin Kurumsal Yönetim Neden Önemlidir?"


6 Mart 2020-Taner Çağlı "-1'den 0'a İngilizce-Türkler İngilizce Öğrenirken Neden Zorlanır?"


11 Mart 2020-Funda Durmaz "İnsan Kıymetleri-İnsan Kaynakları Süreçleri Nelerdir?"


13 Mart 2020-Sabit Sakin "Satışta Dönüşüm Şifreleri-Satışta Yeni Nesil Yaklaşımlar, Mega Trendler"


ATO Meclis Salonu'nda yapılacak seminerler ücretsiz olup, kayıt yaptırmak zorunlu. Kayıtlar www.atonet.org.tr adresi üzerinden yapılacak. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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