Son Dakika Haberleri: ATO, üyelerinin gelişimi için sektörel ziyaretler düzenlemeye devam ediyor
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ATO, üyelerinin gelişimi için sektörel ziyaretler düzenlemeye devam ediyor

24 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin gelişimi için sektörel ziyaretler düzenlemeye devam ediyor.

ATO, üyelerinin gelişimi için sektörel ziyaretler düzenlemeye devam ediyor, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin gelişimi için sektörel ziyaretler düzenlemeye devam ediyor. ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü, Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesi Başkanı ve üyeleri Petlas Fabrikası'nı ziyaret ederek, üretim aşamalarını yerinde inceledi. Sektörlerin gelişimine yönelik faaliyetler organize ettiklerini kaydeden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü, Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Önder Baş ile komiteye kayıtlı üyeler Petlas Fabrikası'nı ziyaret etti. Türkiye'nin dışa bağımlılığını kaldırma vizyonuyla hareket eden, uçak, askeri, zirai, kamyon, otobüs, hafif ticari ve binek araç lastikleri içeren dört farklı marka altında üretim yapan Petlas'ta incelemelerde bulunan heyet, yatırımlar ve AR-GE faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Baran, bir yandan sektörlerin sorunlarını ortadan kaldırarak üyelerin ticarette önlerini açmaya çalıştıklarını, diğer yandan da sektörlerinde gelişmelerini sağlayacak bilgi ve donanım edinmeleri için faaliyetler organize ettiklerini söyledi. Baran, "Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sektörel sorunlara çözüm üretmek ve çalışmalarına değer katmak için üyelerimizi destekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
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