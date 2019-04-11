ATO Üyelerinin Talebi "Yapısal Reform" Kapsamına Alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" paketinde yer alan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SDDK) ile Yerli ve Milli Reasürans Şirketi kurulmasının ATO üyelerinin...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" paketinde yer alan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SDDK) ile Yerli ve Milli Reasürans Şirketi kurulmasının ATO üyelerinin talebi olduğunu belirterek, "Reel sektörümüzün görüş ve önerilerini dikkate alarak sigortacılık alanında reform kararlılığı sergileyen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak'a teşekkür ederiz. SDDK ve Yerli ve Milli Reasürans Şirketi'nin kurulması Türk sigortacılık sektörünü layık olduğu yere taşıyacaktır" dedi.



ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yapısal Dönüşüm" paketini açıkladığı basın toplantısında duyurduğu "Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu" ile "Yerli ve Milli Reasürans Şirketi" kurulmasının Türkiye'nin finans sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Baran, ATO'nun 67. No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerinin SDDK ve Yerli ve Milli Reasürans Şirketi kurulması konusunda taleplerini içeren bir dosyayı 15 Ağustos 2018 tarihinde ziyaret ettikleri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'ye sunduklarını hatırlattı. Sektörde etkin bir şekilde faaliyet yürüten ATO üyelerinin sektörel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar da yürüttüğünü ifade eden Baran, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın iş dünyamızın görüş ve önerilerine açık olması, sesine kulak vermesini çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.



Ekonomisi gelişmiş ülkelerde mali piyasaların etkileşim içerisinde olmaları nedeniyle tek çatı altında düzenlenip denetlendiğini kaydeden Baran, Türkiye'nin sigorta sektöründe penetrasyon oranının son 20 yılda hiç değişmediğini ancak genç nüfusu nedeniyle büyük potansiyel taşıdığını aktardı. Baran, Türk sigortacılık sektörünün bölgesine liderlik yapabileceğine de dikkat çekerek, "Küresel düşünüp yerel yapılanmanın kaçınılmaz gerçekleri her geçen gün belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Sigorta sektörünün bu günlere ulaşmasında büyük emeği olan sigorta acentelerinin daha fazlasını gerçekleştirebilmeleri için köklü değişimlere ihtiyaç vardır. BDDK örneğinde olduğu gibi, sigorta sektörünün güçlü ve sağlıklı yapılanması yolculuğunda ilk adım SDDK'nın kurulması olacaktır. İş dünyasının kesintisiz sürekliliğini sağlayan tek güvencesi sigorta sektörüdür" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin sigortacılık sektöründe teminat üretip satan ve reasürans kapasitesi olan bir ülke konumuna ulaşması gerektiğine dikkat çeken Baran, şunları kaydetti:



"Türkiye, gerek Türki devletler, gerekse Ortadoğu için sigortacılık ve risk yönetiminde küresel düşünen yerel uygulayan lider ülke olmak durumundadır. Gereğini yerine getirebilmek için konusunda uzman doğru ve yeterli istihdam ve iş gücü ile birlikte ülkemiz kendi standartlarını oluşturmak zorundadır. Sigortacılık alanında teminat üretip satan ülke pozisyonuna ulaşmalıdır. Küresel değişim ve gelişim her alanda ülkemizi etkilemeye başlamıştır. Doğru zamanda ve yerde gereklilikleri sağlayamamak sorunların kaynağı olarak dikkat çekici biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Yerli ve Milli Reasürans Şirketi oluşumu bir gerekliliktir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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