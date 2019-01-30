ATO Üyesi Kuaförlerden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Seyranbağları Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Seyranbağları Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



ATO Başkanı Baran başkanlığındaki heyetin Seyranbağları Huzurevi ziyareti 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi. Baran, Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt'u ziyaret ederek, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Komite üyelerinin huzurevi sakinlerine kişisel bakım yaptığı ziyarette Baran da huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet edip karanfil dağıttı.



Toplumların gelişmesinde yaşlıların bilgi birikimi ve deneyimleriyle önemli bir yeri olduğunu kaydeden Baran, "Büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almaya geldik. Onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek, mutluluklarını görmek çok güzel. Huzurevlerini ziyaret etmek için bayramları ya da özel günleri beklemeye gerek yok" dedi.



Kendisinin de zaman zaman huzurevi ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, "Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün oldu" dedi. Baran, ATO'nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesini gerçekleştirdikleri bu özel program için tebrik ederek, devamını diledi.



Baran'a huzurevi ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş eşlik ederken, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi adına Başkanı ve Meclis Üyesi Ömer Sarıoğlu, Meclis Üyesi Gürsel Deliktaş, Komite üyeleri Arslan Bolatcan ve Çetin İnalkaç ile komiteye kayıtlı çok sayıda üye katıldı. Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ferhat Odabaşı ve İl Müdür Yardımcısı Gamze Altun da bulundu. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın