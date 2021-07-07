ATO ve ABB, Ankara'da istihdamın artırılmasına yönelik istişare toplantısı yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte istihdamın artırılmasına yönelik istişare toplantısı yaptı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve yetkililer katıldı.

Toplantıda, ABB'nin uluslararası alanda yürüttüğü projelerin kapsayıcılığı ile başkent istihdamına katkısı, dezavantajlı grupların iş gücüne kazandırılması ve Ankara'da istihdamın artırılmasına yönelik iş birliği konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, başkentte istihdam olanaklarının artırılması konusunda ATO ve ABB'nin birlikte üretebileceği çözümlerin masaya yatırılması gerektiğini belirterek, "Başkentte iş arayanlara iş, işverenlere nitelikli iş gücü sunmalıyız." ifadesini kullandı.

Başkent ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini hizmet sektörünün oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere ise ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunan bir çalışmaya ihtiyacımız var. Kamudan da doğru destek alarak istihdamı artıracak alanlarda inovasyonlara imza atabiliriz."

Çınkı da iş arayan ile işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa yönelik ekonomik ve sosyal bir projeye geliştirilebileceğini ifade etti.

Çözüme yönelik temel sorunların belirlenmesi için iki kurumun da bünyesinde araştırma yapması gerektiğini belirten Çınkı, "İstihdam acil bir sorun. Bu aciliyet hem işçi hem de işveren için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.