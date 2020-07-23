ATO ve ATB'den gençlere çağrı: "Toprak geleceğiniz olsun" - Son Dakika

ATO ve ATB'den gençlere çağrı: "Toprak geleceğiniz olsun"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve 2018 yılında eğitim-öğretime başlayan TOBB Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlar başladı.

ATO ve ATB'den gençlere çağrı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve 2018 yılında eğitim-öğretime başlayan TOBB Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlar başladı.

Tarım sektöründe, mühendis ile işçiler arasındaki ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerine; Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve tarım STK'ları kucak açıyor.

Ortaöğretim okul tercihlerinin yapıldığı bu dönemlerde, Tarım Meslek Lisesi'ne olan ilgiyi arttırmak, verilen eğitimin ve lisenin avantajlarını öğrencilere ve velilere doğru aktarabilmek amacıyla; ATO ve ATB öncülüğünde video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Toplantıya, ATO Başkanı Atila Menevşe ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile tarımla iştigal eden paydaş STK'ların temsilcileri katıldı.

"Sürdürülebilir tarım için iyi yetişmiş ara eleman şart"

Meslek seçiminin hayatın en önemli kararlarından biri olduğunu söyleyen ATO Başkanı Atila Menevşe, geleceğini topraktan kazanmak isteyen öğrencilere ATO olarak öncelikli burs hakkı tanıyacaklarının müjdesini verdi. Başkan Menevşe, ortaöğretime geçecek olan öğrencilere ve velilere çağrıda bulunarak tüm ülkelerin vazgeçilmezi olarak gösterilen tarım sektörünün, özellikle son aylarda dünyayı kasıp kavuran Korona virüs pandemisi ile öneminin daha da arttığını, sağlıklı ve yeterli gıda temin edebilmenin hayati öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Menevşe, iyi ve sürdürülebilir tarım için ara elemanların, mesleki ve teknik bilgi donanımıyla yetiştirilmesi amacıyla kurulan Tarım Meslek Lisesinin önemine dikkat çekerek, Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'ni tercih edecek olan öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin seçecekleri alanla ilgili bilgi, beceri eğitimi almanın yanı sıra üniversiteye de hazırlanarak mezun olacaklarının altını çizen Menevşe, öğrencilerin, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için donanımlı bir eğitim alacaklarını vurguladı. Menevşe, Adana Tarım Meslek Anadolu Lisesi'nin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'yle de devam eden iş birliği protokolleri olduğunu, öğrencilerin inovasyon kampları, çevre illerle projeler, tarım ve seracılık fuarları gibi faaliyetlerle de en donanımlı şekilde eğitim aldıklarını sözlerine ekledi.

"Çukurova'nın dilinden anlayan insanlara ihtiyacımız var"

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, "Çukurova'nın verimli toprağının dilinden anlayacak, bu toprakları en iyi şekilde değerlendirecek ara elemanlara olan ihtiyaç tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için kurulan Adana Tarım Meslek Lisemiz, toprağa gönül veren, geleceğini verimli topraklardan kazanmak isteyen öğrencileri beklemektedir" dedi.

Velilerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bilgiç, meslek liselerinin işsizlik sorununa da çare olacağının altını çizdi. Bilgiç, "Adana Tarım Lisesini tercih eden ve buradan mezun olan öğrencilerin istihdam kaygısı olmayacak. Adanalı çiftçilerimiz, farklı illerden teknik bilen insanları getirmek zorunda kalıyor. Çocuklarımız bu lisede yetişir, gerekli bilgi ve donanımları edinerek memleket toprağına sahip çıkarlarsa, Adanamız tarımda çok daha iyi yerlere gelir. Çiftçimizin en büyük sorunlarından biri, mühendis ve işçi arasında ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman. Şu an bu meslek grubunda ciddi bir açık var. Öğrenciler ve veliler okul tercihi yaparken, bu hususları mutlaka göz önünde bulundurmalılar" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erdal Sevim ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar'da, okulun Adana için önemine ve öğrencilerine sunduğu imkanlara vurgu yaptı.

Toplantıda, tarım ile iştigal eden diğer paydaş STK temsilcileri de Tarım Meslek Lisesinin, Adana için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, görüş ve katkılarını dile getirdiler. - ADANA

Ankara Ticaret Odası, Anadolu Lisesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO ve ATB'den gençlere çağrı: 'Toprak geleceğiniz olsun' - Son Dakika Ekonomi
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