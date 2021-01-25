ATO ve Halkbank'tan sigorta acenteleriyle eksperlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik protokol - Son Dakika

ATO ve Halkbank'tan sigorta acenteleriyle eksperlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik protokol

25.01.2021 17:45
ATO ve Halkbank'tan sigorta acenteleriyle eksperlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik protokol, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Halkbank arasında, sigorta acentesi ve sigorta eksperleri üyelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla "ATO üyesi Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerine Destek Protokolü" imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Halkbank arasında, sigorta acentesi ve sigorta eksperleri üyelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla "ATO üyesi Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerine Destek Protokolü" imzalandı.

ATO Hizmet Binası'ndaki törende taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan attı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Hükümetin bu süreçte reel sektöre elinden gelen tüm katkıyı gösterdiğini ifade ede Baran, "Hükümetimiz her zaman yanımızda oldu. Bugünden sonra da yanımızda olmaya devam ediyor. Bu süreç reel kesimde önemli tahribatlara yol açtı. Bu süreçte kamu bankalarımız çok büyük fedakarlık yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, bu süreci Halkbank ve kamu bankaları sayesinde daha az hasarla atlattıklarını belirterek, hükümetin verdiği desteği kamu bankalarının taçlandırdığını kaydetti.

Oda üyesi acente ve eksperlere azami 75 bin lira limitli ticari kredi kartı

Protokol hakkında bilgi veren Baran, "Üyemiz olan sigorta acenteleri ve eksperleri, 20 bin liraya kadar büyüklüğe sahip ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu maktu 200 liraya, 20 bin ile 75 bin lira arası miktarda ve azami 1 yıl vadeli teminat mektubunu yüzde 1'lik komisyon oranıyla Halkbank'tan temin edebilecek." ifadelerini kullandı.

Baran ayrıca, acente ve eksperlerin azami 75 bin lira limitli ticari kredi kartı alabileceklerini belirterek, istenmesi durumunda 20 bin liraya kadar limitli "Ticari Kredili Mevduat Hesabı" imkanının da sağlandığını kaydetti.

Meslek gruplarına özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da banka olarak, meslek gruplarına özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sigorta sektörünün birikimlerin, yatırımların ve en önemlisi de üretimin güvencesi olduğunu dikkati çeken Arslan, bu anlaşmayla sigorta sektörünün yanında olduklarını vurguladı.

Arslan, iş birliğinin amacının sigorta acenteleri ve eksperlerinin finansman ihtiyaçlarına, Halkbank olarak en uygun koşullarda, en hızlı çözümleri sunmak olduğunu dile getirdi. Üreten Türkiye'nin bankası olarak üretime destek veren herkesin yanında oluklarını ifade eden Arslan, farklı sektörlere ve meslek gruplarına sağladıkları desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İmza töreninin ardından Baran ve Arslan birbirlerine hediye taktim etti.

Osman Arslan, Halkbank, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO ve Halkbank'tan sigorta acenteleriyle eksperlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik protokol - Son Dakika Ekonomi


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