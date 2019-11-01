ATO, Verimlilik ve Teknoloji Fuarında stant açtı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarında stant açtı. ATO'nun üyelerine ve Türkiye ekonomisine verimlilik sağlamak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar ile projelerini tanıttığı stant büyük ilgi gördü.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılış törenine katıldı. Törende açılış konuşmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü yaptı. TBMM Başkanı Şentop, fuarın destekçi kuruluşları arasında yer alan Ankara Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a bir teşekkür plaketi sundu. Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, Bakan Varank ve ATO Başkanı Baran ile stantları gezdi.



ATO çalışmaları verimlilik raporunda



"ATO Çalışıyor" sloganıyla fuarda yer alan ATO, çalışmalarını "Verimlilik Raporu" isimli yayınla tanıttı. "Üye Hizmetleri", "Dış Ticaret", "Uluslararası Etkinlikler", "Ulusal ve Uluslararası Projeler", "Kongre ve Fuarlar", "Sektör Çalışmaları", "Dijital Dönüşüm", "Eğitim, İstihdam", "Ankara Turizmi" başlıkları altında çalışmaların sıralandığı raporda, bu çalışmaların oluşturduğu katma değer ve çarpan etkilerinin analizleri de yer aldı.



ATO'nun standını TBMM Başkanı Şentop, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Barış Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda ziyaretçi gezdi. Başkan Baran, ATO stant ziyaretçileriyle tek tek ilgilendi ve ATO çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Verimlilik artışı kalıcı refahın kaynağıdır"



ATO'nun "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda yer almasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, ATO olarak dönüşüme, büyürken büyütmeye ve verimliliğe yönelik çalışmalar yürüten bir anlayışı çalışmalarının temeline yerleştirdiklerini belirterek, "Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyümenin ve kalıcı refah artışının en temel kaynağıdır" dedi. Baran, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Uluslararası Marka Buluşmaları gibi etkinliklerle Ankara'nın geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.



"İyi ki geldin"



ATO, Türkiye tarihinin en verimli mücadelesini yürüterek yokluk ve zorluk içinde bir devlet kurmayı başaran Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yılını da sembol bir fotoğrafla standına taşıdı. Atatürk'ün dua ederken göründüğü fotoğraf "İyi ki geldin" sloganıyla stantta yer aldı. - ANKARA