ATO'ya Birincilik Ödülü

Adana Ticaret Odası'nın akreditasyon denetiminde birinci seçildiği bildirildi.

Adana Ticaret Odası'nın akreditasyon denetiminde birinci seçildiği bildirildi.



Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe yaptığı yazılı açıklamada, odalarının 125. yıldır üyelerine ve iş dünyasına hizmet verdiğini kaydetti.



Odalarının 2018 yılı akreditasyon değerlendirmesi sonucunda Türkiye'deki tüm ticaret odaları arasında en yüksek puanla birinci olduğunu ifade eden Menevşe, şunları belirtti:



"TOBB tarafından A sınıfı oda olarak akredite olmak ve tüm odalar arasında birinci sıraya yerleşmek muhteşem bir duygu. Odalarımız, belli kriterlere göre çalışıp çalışmadığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesiyle bu belgeye hak kazanmaktadır. Bu sınavı başarıyla geçmek hatta 2018 yılı değerlendirmesinde birinci olmak bizler için gurur verici. Akreditasyon çalışmaları kapsamında yoğun çaba sarf eden, çok ciddi bir performans göstererek emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hizmet kalitemizin artan sürekliliği, üye ve tüm paydaşlarımıza sağladığı fayda tescillenmiştir."



Menevşe, hizmet kalitesini her geçen gün arttıran odalarının çalışmalarını devam ettireceğini kaydetti.

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