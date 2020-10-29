ATO'YA ferrokrom yatırımı için fizibilite projesi desteği

Adana Ticaret Odası'nın (ATO), "Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi" Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ÇKA'nın 2020 Yılı Yerel Kalkınma Fırsatları Fizibilite Destek Programı'na sunulan ve desteklenmeye hak kazanan proje için ajansta imza töreni düzenlendi.

Destek sözleşmesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO Genel Sekreteri Birol Yarman ve ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Ceyhan- Yumurtalık'ta ferrokrom tesisi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Rapor doğrultusunda bölgenin yatırıma elverişli çıkması halinde yatırımcı bulunmasına yönelik çalışmaların takipçisi olunacak. 12 ay sürecek proje sonunda çıkan fizibilite raporu, Adana'daki ilgili kurum-kuruluşlar ile yurt içi-yurt dışı yatırımcılarla paylaşılacak ve yatırımın Adana'ya katkıları anlatılacak.