ATO'ya Kovid-19 dezenfeksiyonu - Son Dakika
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ATO'ya Kovid-19 dezenfeksiyonu

6 saat önce

Ankara Ticaret Odasının (ATO) tüm hizmet birimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

ATO'ya Kovid-19 dezenfeksiyonu, System.String[]

Ankara Ticaret Odasının (ATO) tüm hizmet birimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

ATO açıklamasına göre, dezenfeksiyon işlemi, üyelerin ve personelin işlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve diğer kullanım alanlarında gerçekleştirildi.

Dezenfeksiyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yaptı.

Binaya el dezenfektanları da yerleştirilirken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan hijyen ve korunma yollarını anlatan afiş ve broşürler de dağıtıldı.

Dezenfeksiyon işlemlerini yerinde inceleyen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilgilendirmelerinin ardından Kovid-19'a karşı hijyen sağlamak üzere önlem aldıklarını ve tüm birimleri dezenfekte ettirdiklerini bildirdi.

Günde 1000'i aşkın kişinin evrak işlemlerini gerçekleştirmek için ATO'yu ziyaret ettiğini belirten Baran, para ve evrak alışverişi yapılan alanlar ile elle temas edilen bütün alanların özel kimyasallarla temizlendiği bilgisini verdi. Baran, "Üyelerimiz ve personelimizin sağlığını korumak için hijyen sağlamaya yönelik çalışmalarımızı periyodik olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Elektronik işlem çağrısı

Kovid-19 ile mücadelede kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Baran, "Bu süreçte üyelerimiz e-ATO hizmetimizden faydalanarak hizmet binamıza gelmeden de oda belgelerini alabilir. 7 gün 24 saat hizmet veren e-ATO uygulaması sayesinde üyelerimiz internet üzerinden e-imzalı olarak belgelerini temin edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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