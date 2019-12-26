ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Birlik ve beraberlik içinde vatanımızı gelişmiş ülkeler... - Son Dakika
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Birlik ve beraberlik içinde vatanımızı gelişmiş ülkeler...

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla, birlik ve beraberlik içinde vatanımızı ve milletimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla, birlik ve beraberlik içinde vatanımızı ve milletimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.


ATO Başkanı Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'ncü yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nı yenilgiyle kapatan Türk milletinin makus talihinin Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla değiştiğini ve Dikmen sırtlarından Ankara'ya adım atmasıyla da en kararlı seviyeye ulaştığını kaydeden Baran, "Milli Mücadele'de zorluklar karşısında bir an bile tereddüt etmeden kahramanca mücadele eden Ankaralıların gösterdiği cesaret, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti olarak ilan edilmesiyle taçlandırıldı" dedi.


Baran, Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'nın Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan süreçte de birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır" sözleriyle onurlandırdığı Ankara'nın gelişimi için canla başla çalıştıklarını kaydeden Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Cumhuriyet'in ilanından sonra da ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle bugün bilim, sanayi, teknoloji, ticaret ve tarım şehri olarak Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti de bu süreçte çok büyük yol katetti. Cumhuriyet kurulduğunda savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden ülkenin nüfusu yaklaşık 13 milyondu. Bugün yarısı 35 yaşın altında 82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyiz. İhracat 51 milyon dolardı, bugün 168 milyar dolar. İthalat 87 milyon dolardı, bugün 223 milyar dolar. Kişi başına milli gelir sadece 45 dolar düzeyindeydi, bugün yaklaşık 9 bin dolar seviyesinde. 733 milyon dolar olan milli gelirimiz ise yaklaşık 750 milyar dolar düzeyinde. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemde neredeyse hiç sanayisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın 18'inci büyük ekonomisi durumunda."


ATO'dan 100'ncü yıla özel takvim


Ankara Ticaret Odası (ATO), Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milletin gücünü arkasına alarak Ankara'ya gelişinin üzerinden tam bir asır geçmesinin yıl dönümü için "İyi ki Geldin" temasıyla bu yıla özel bir takvim hazırladı. 31 Aralık'a kadar Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden ticaret sicili işlemi yaptıran ATO üyelerine takvim ücretsiz olarak verilecek. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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