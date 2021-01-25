- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: " Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel... - Son Dakika

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: " Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel...

25.01.2021 20:06

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: " Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel imkanlarla faydalanmaya başlayacaktır" Halkbank Genel Müdürü Arslan: " Halkbank sigorta sektörünün yanındadır" Ankara Ticaret Odası ile...

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: " Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel imkanlarla faydalanmaya başlayacaktır"

Halkbank Genel Müdürü Arslan: " Halkbank sigorta sektörünün yanındadır"

ANKARA - Ankara Ticaret Odası ile Halkbank arasında sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla protokol imzalandı.

Halkbank tarafından imzalanan protokol ile Ankara Ticaret Odası Üyesi Sigorta Acentelerine ve Eksperlerine Destek Paketi ile ATO üyesi sigorta acenteleri ile eksperlerine ihtiyaçları ve kredi değerlilikleri ölçüsünde işletme başına toplamda 75 bin TL'ye varan tutarda destek verilecek. İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen ATO üyesi sigortacılar ve eksperler ihtiyaçları doğrultusunda, çatı limit 75 bin TL olmak üzere, 75 bin TL'ye kadar limitli Paraf KOBİ Kart ve 20 bin TL'ye kadar Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinden yararlanabilecek. Protokol kapsamında talepte bulunan işletmelere, uygun komisyon oranları ile acentelik yaptıkları ana firmaya hitaben düzenleyebilecekleri 75 bin TL'ye kadar 1 yıl vadeli Teminat Mektubu desteği de verilecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, imzalanan protokolün ayrıntıların bahsederek sigorta acentelerine ve eksperlerine verilen desteklerden dolayı Halkbank Genel Müdür Osman Arslan'a teşekkürlerini iletti. Başkan Gürsel protokol imza töreninde yaptığı konuşmasın şunları kaydetti:

"Açılış konuşmasını gerçekleştiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Bugün, Halkbank ile yeni bir iş birliği başlatmak üzere bir araya geldik. Ankara Ticaret Odamızın 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin talebiyle başlatılan çalışma sonucunda bugün hayata geçireceğimiz protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel imkanlarla faydalanmaya başlayacaktır. Sigorta sektörü için adeta bir yeni yıl hediyesi olan bu protokolün hayata geçirilmesinde, Genel Müdürümüz Sayın Arslan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ankara Ticaret Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerine yönelik bu destek paketi ile sigorta sektörünün yanında olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları kaydetti:

""Bankacılık ve sigorta sektörleri finansal sistemin en önemli unsurlarıdır ve birçok alanda birbirinin tamamlayıcısıdır. İki sektör de kurumsal ve bireysel müşterilerin finansal güvencelerini sağlayabilmek amacıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu amaçla sigorta acentelerinin ve eksperlerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek; Ankara Ticaret Odası ile bir iş birliğine gittik. İmzaladığımız protokolle, ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere 75 bin TL üst limitli bir destek paketi sağlıyoruz ve sigorta sektörünün de sigortası olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Farklı meslek gruplarına sağladığımız desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a hediye takdim edildi.

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel...
- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel...
- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel...
- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel...

Ankara Ticaret Odası, Türk Lirası, Halkbank, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel: ' Protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank'ın bankacılık ürünlerinden özel... - Son Dakika Ekonomi


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