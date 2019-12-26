ATO yönetimi Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında 2. TBMM binasında toplandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemde neredeyse hiç sanayisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın 18'inci büyük ekonomisi durumunda" dedi.

ATO yönetimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Ulus'taki 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Cumhuriyet Müzesi Meclis Salonu'nda bir anma programı gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan Baran, milletin kurtuluş mücadelesini ve bağımsız bir devletin kuruluş yıllarını, tarihi binada bir kez daha anmak istediklerini belirterek, "Bu sıralara sinen ruhu, değerleriyle anlamak, bugüne ve geleceğe taşımak istedik." diye konuştu.

Yeni ve milli devletin bağımsızlık ve çağdaşlaşma olmak üzere iki temel amacı olduğunu anlatan Baran, "Gazi Mustafa Kemal, genç Türk devletinin gelişmesinin, büyümesinin ve bağımsızlığını korumasının büyük ölçüde iktisadi güçle mümkün olacağının bilincindeydi. Öncelikli olarak milli ekonominin inşa edilmesini ve mali bağımsızlığın sağlanmasını hedefledi." dedi.

Cumhuriyet kurulduğunda ülke ekonomisinin büyük oranda tarıma dayalı olduğunu hatırlatan Baran, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemde neredeyse hiç sanayisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın 18'inci büyük ekonomisi durumunda. İzmir İktisat Kongresi ile etkin bir sanayileşme politikası ortaya koyan Türkiye, yerli ve milli üretimin önemini anladı. Ortada fiili bir savaş olmasa da aynı tablo bugün için de geçerli. Bugün de ekonomik bağımsızlıktan söz etmek için yerli ve milli üretime sahip olmak gerekiyor. O gün yedi düvele karşı topla, tüfekle, bunlar olmadığı zaman süngüyle mücadele veren milletimiz, bugün de benzer bir mücadeleyi sancılı bir coğrafyanın ortasında veriyor."

ATO Meclis Başkanı Mustafa Derya ise sembolik olarak ATO'nun aralık ayı meclis olağan toplantısının açılışını yaptı.

Derya, 2. Meclis binasının, vatanın ve kutlu evlatlarının kırılmaz varlık iradesinin harcıyla inşa edildiğini belirterek, "Zahiren biraz taş, biraz ahşaptan ibaret görünse de mazisi binlerce yıllık Türk milletinin inşallah binlerce yıl daha var olacak ülkülerinin anıtıdır." ifadelerini kullandı.

27 Aralık 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin, umutsuz bir milletin uzun sürmüş gecelerine aydınlık olduğunu söyleyen Derya, şunları kaydetti:

"O günler, içinde bulunduğumuz şartlarla mukayese kabul etmese de aziz vatanımız ve vatan kadar mühim kabul ettiğimiz coğrafyamız 100 yıl sonra yine, denizde ve karada büyük bir askeri ve iktisadi tehdit altındadır. Sözde barış zamanının en çetin mücadelesi de biz iş adamları tarafından verilmektedir. Umutlarımızı diri tutarak geleceğe inançla bakarak, kanını, terini ülkemizin aydınlık yarınlarına akıtmış o muazzam kadronun mirasını gelecek nesillere daha müreffeh biçimde teslim etmeliyiz ki aziz milletimizin ve güzel vatanımızın yarınları daha güçlü, daha huzurlu ve apaydınlık olsun."