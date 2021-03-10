ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te - Son Dakika

ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te

10.03.2021 10:18
ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te, System.String[]

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana'nın Türkiye'nin erkek ayakkabı üretiminin yşüzde 25'ini karşıladığını söyledi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana'nın Türkiye'nin erkek ayakkabı üretiminin yşüzde 25'ini karşıladığını söyledi.

ATO Yönetimi, Çukurova'nın inovasyon ve gelişim kalbi olan Çukurova Teknokent'i ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, Sayman Üye Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih İspir, Zübeyt Şendur, Cengiz Yılmaz, Tahir Zaimoğlu ve Genel Sekreter Birol Yarman'ı, Çukurova Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Çolak konuk etti.

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Çolak, ATO Yönetimine Teknokent'in faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla; Çukurova'da sanayi üniversite iş birliğini arttırmak, inovasyon, AR-GE çalışmaları yapmak ve kentin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için kurulan Teknokent'in, yıllar içerisinde global örnekleriyle yarışacak projelere imza attığını ifade eden Çolak, "Burada amacımız, iş dünyası ve üniversitenin iş birliğini arttırarak daha fazla araştırma yapılabilmesi imkanının yaratılması ve yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesini sağlamaktır" dedi.

Çolak yaptığı sunumda, Çukurova Teknokent bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi, Adana Girişimcilik Merkezi, Kimya Vadisi, Kuluçka Merkezi, Patent Ofisi ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi birimleri ile 100'ün üzerinde Ar-Ge firmasının bulunduğu bilgisini verdi.

Ayakkabı- Moda Tasırım Merkezi, Teknokent'e emanet

ATO Başkanı Atila Menevşe ise ziyarette yaptığı konuşmada, Çukurova Kalkınma Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen, Adana Ticaret Odası'nın başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi'nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin iştirakçisi olduğu, Çukurova Teknokent bünyesinde bulunan Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi'nin de Adana'da söz konusu sektörlerin gelişimi için son derece faydalı olduğunu hatırlattı.

Başkan Menevşe, "Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi ile, ilimizde bulunan yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticimizin kendi modellerinin tasarımını Adana'da yaptırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde etmeleri ve rekabet gücünü artırmalarını hedeflemiştik. Yıllar içerisinde başarılı olduğumuza ve bu merkezin etkin bir şekilde kullanıldığına inanıyoruz. Şimdi bu merkezimizi, Odamız ve teknokent arasında imzalanan bu protokol ile çalışmalarıyla göğsümüzü kabartan ve Adanamızı daha da parlatacağına gönülden inandığımız Çukurova Teknokent'e emanet ediyoruz" dedi.

Menevşe, Adana'nın Türkiye'nin erkek ayakkabısı üretiminin yüzde 25'ini karşıladığına dikkati çekti ve bu merkezin Teknokent'in yönetiminde sektörün gelişimine katkısının artarak devam edeceğine inandığını belirterek, "Adana Ticaret Odası olarak, bu projenin işletmesini Teknokent'e devretmek suretiyle bundan sonra Adana'nın bu sektörlerin daha çok gelişim göstermesini sağlayacak imkanı sunmuş oluyoruz" diye konuştu. - ADANA

ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te
ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te
ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te

Ankara Ticaret Odası, Atila Menevşe, Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Yönetimi Çukurova Teknokentt'te - Son Dakika Ekonomi


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