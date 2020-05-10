ATO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika
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ATO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulunun Gürsel Baran başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ikinci toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinin Ankara ve ülke ekonomisine etkileri masaya yatırıldı.

ATO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yüksek İstişare Kurulunun Gürsel Baran başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ikinci toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinin Ankara ve ülke ekonomisine etkileri masaya yatırıldı.

ATO'dan yayımlanan yazılı açıklamaya göre, ATO Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, bir önceki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda ortaya konulan görüş ve öneriler doğrultusunda Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini ancak gündemlerinin tüm dünyada olduğu gibi pandemiye dönüştüğünü bildirdi.

Baran, virüsle mücadele sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok yiyecek içecek sektörü ile turizm, ulaşım, nakliye ve lojistiği içine alan hizmet sektörünün küçülme yaşadığını belirterek başkentteki 10 bin işletmenin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu, bu durumdan aileleriyle yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiğini ifade etti.

Uluslararası ticareti durma noktasına getiren pandemi nedeniyle nisan ihracatının yüzde 41 gerilediğine dikkati çeken Baran, aynı ayda Ankara ihracatının Türkiye ortalamasının altında, yüzde 17 seviyesinde düştüğünü kaydetti.

Baran, bu süreçte Oda olarak bütün kaynakları aktararak KOBİ'ler için Nefes Kredisi'ni TOBB öncülüğünde başlattıklarına işaret ederek "Cirosu 3 milyon lira ve altında olan şahıs firmalarımız için de yaptığımız girişimler sonucu Can Suyu Kredisi'nin devreye alınmasını sağladık. Üyelerimizin bu süreci fazla zorlanmadan atlatabilmeleri için teyakkuz halinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin sağladığı desteklerin sektörler için önemli olduğunun altını çizen Baran, "Fabrikalar ve perakendeciler mücbir sebep içinde ancak toptancılar dışında. Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, toplumsal refah için sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını sonrası oluşacak normalleşme sürecini bugünden iyi analiz etmemiz ve dünyanın yeni sürecinde fırsatları yakalayacağımız adımları atmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu süreci şehrimizin de lehine olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı dönemleri atlattıktan sonra Ankara'nın örneğin sağlık turizminde gelişeceğine dair inancımız daha da arttı. Türkiye'nin verdiği sınav inşallah bu alanda faydamıza olacaktır."

Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri pandemi sürecinde yaşanan sektörel sorunlara dikkati çekerek çözüme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Baran başkanlığındaki toplantıda TBMM'nin eski Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, ATO Şeref Üyesi, eski TOBB Başkanı Ali Coşkun, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, ATO Meclis Üyesi, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Meclis Üyesi Ali Gökşin, SAYOKAN Dünya Federasyonu Başkanı A. Yaşar Tanrıverdi, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, ATO Meclis Üyesi Emin Ayar, ATO Komite Başkanı Ercan Yılmaz, DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı, MÜSİAD Ankara Şubesinin eski Başkanı İlhan Erdal, ATO Meclis Üyesi Mehmet Akbacakoğlu, ATO Meclis Üyesi Metin Tunçtürk, ATO'nun eski Meclis Üyesi Nizamettin Uğurlu, ATO'nun eski Meclis Başkanı, ATO Şeref Üyesi Nuri Gürgür, ATO Meclis Üyesi Sadık Ekinci, ATO Komite Başkan Yardımcısı Sertaç Köleli, Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, ATO Yönetim Kurulu Eski Başkanı, ATO Şeref Üyesi Sinan Aygün, ATO Meclis Üyesi Yaşar Erdem, ATO Komite Üyesi Yunus Altun yer aldı.

Toplantıya konuk olarak da ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:44 Kaynak: AA


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