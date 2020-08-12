Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor - Son Dakika

Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenleri, atölye etkinliklerini Sultangazililerle buluşturuyor.

Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor, System.String[]

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenleri, atölye etkinliklerini Sultangazililerle buluşturuyor. Korona virüs nedeniyle kapalı alanda yapılamayan deney ve etkinlikler, mahalle mahalle gezen 'Bilim Firarda Otobüsü'yle Sultangazililerin ayağına geliyor.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, geleceğin buluşçularını yetiştirmeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimlerine ara veren Bilim Merkezi, 'Mesafeler Bilime Engel Değil' diyerek çocukları farklı branştaki etkinliklerle bir araya getiriyor. Bilim Firarda Otobüsü, Sultangazi'yi sokak sokak dolaşarak çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor.

Çocuklar matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle buluşuyor. Bilim Firarda Otobüsü, iki günde bir Sultangazi'nin farklı sokağında öğrencilerini bekliyor. Çocuklar, otobüsün önüne kurulan çadırlardaki etkinliklerle ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini keşfediyor. Sürpriz yarışmaların da düzenlendiği bilim otobüsünde sosyal mesafe ve hijyen kuralları da ihmal edilmiyor.

Sultangazi'nin eğitim, kültür ve bilimle 'Sultan Şehir' olacağını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Hedefimiz gençlerin bilimle daha çok iç içe olması ve bilimi hayatlarıyla bütünleştirmeleridir. Bilim Merkezimizle onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Bilim Merkezi etkinlikleri ve atölye çalışmalarını bilim otobüsüyle onların ayağına getiriyoruz. Bugün ilk durağımız 15 Temmuz ve Şehitler Meydanı oldu. Kısa süre içinde 2 bin küçüğümüze ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

15.00- 20.00 saatleri arasında hizmet veren bilim otobüsü, 11 gün boyunca Sultangazi sokaklarında küçük buluşçuları ağırlayacak. - İSTANBUL

Necmettin Erbakan, Koronavirüs, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor - Son Dakika
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