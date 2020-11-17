Atölye Nilüfer'de online temel elektronik eğitimi başlıyor - Son Dakika

Atölye Nilüfer'de online temel elektronik eğitimi başlıyor

17.11.2020 12:34
Atölye Nilüfer'de online temel elektronik eğitimi başlıyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği eğitimlere "Online Temel Elektronik Eğitimi"ni de ekliyor.

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği eğitimlere "Online Temel Elektronik Eğitimi"ni de ekliyor. Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin düzenleyeceği kursa katılmak isteyen 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin 23 Kasıma kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Nilüfer Belediyesi, gençleri ve çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla farklı konularda eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Nilüfer İnovasyon Merkezi bünyesindeki Nilüfer Atölye'de daha önce düzenlenen "Online Kodlama Eğitimi", "3 Boyutlu Yazıcı ve Modelleme Eğitimi" ve "Bilgisayar Oyunu Yapma Eğitimi"ne önümüzdeki Aralık ayında yeni bir eğitim ekleniyor.

Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte öğrencilerin zamanlarını daha verimli değerlendirmesi amacıyla düzenlenen "Online Temel Elektronik Eğitimi"ne, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Atölyenin maksadı, mümkün olduğunca öğrencileri elektroniğin en temel bileşenleri, en temel elektronik devreleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi yapmak. Bu atölyeye katılan öğrenciler aynı zamanda, önümüzdeki günlerde yine Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği daha ileri seviye eğitime de hazırlanmış olacak.

Öğrenciler, eğitimler online olacağı için elektronik bileşenleri direkt olarak görüp kullanamayacak ancak bu eğitim sırasında bir çok elektronik devre elemanını sanal olarak kullanabilecek. Eğitimde, elektronik devrelerin simülasyonu online olarak yapıldığı için tamamen ücretsiz olarak bu iş için tasarlanmış Tinkercad uygulaması kullanılacak.

Eğitimler, 3, 4 ve 5 Aralık 2020 tarihlerinde her gün 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün süreyle toplam 6 saat sürecek olan eğitime katılmak isteyenler, http://bit.do/temelelektronik linkindeki formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Öğrenci velilerinin doldurdukları ıslak imzalı veli izin belgesinin de, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki Nilüfer İnovasyon Merkezi'ne ulaştırılması gerekiyor.

"Online Temel Elektronik Eğitimi" ne katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 23 Kasım. - BURSA

Atölye Nilüfer'de online temel elektronik eğitimi başlıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atölye Nilüfer'de online temel elektronik eğitimi başlıyor - Son Dakika


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