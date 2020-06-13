Atölyede çıkan yangın, 2 katlı ahşap evi küle döndürdü - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, Sadi Çetin'e ait atölye ile 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Taraklı ilçesi Kemaller Mahallesi'nde, Sadi Çetin'e ait evinin bitişiğinde bulunan atölyede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler atölyenin yanındaki 2 katlı ahşap eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen atölye ve ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.