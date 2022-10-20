Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

20.10.2022 11:43
Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir atölyede çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir atölyede çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Salim T.'ye ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangına müdahale etti. Atölyede çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, yangında yaralanan Salim T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın haberini alan İlçe Kaymakamı Salim Taş ile Belediye Başkanı Özkan Altun da atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Altun yaptığı açıklamada; Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Olayda yaralanan hemşehrimiz Salim T.'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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