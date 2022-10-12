Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü - Son Dakika
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Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü

12.10.2022 17:17
Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü

BALIKESİR'de, stajyerlik yaptığı mobilya atölyesinde devrilen suntaların altında kalan lise öğrencisi Emre Koç (17), hayatını kaybetti.

BALIKESİR'de, stajyerlik yaptığı mobilya atölyesinde devrilen suntaların altında kalan lise öğrencisi Emre Koç (17), hayatını kaybetti.

Olay, Karesi ilçesindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Staj yapan, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencisi Emre Koç'un üzerine, kenarda duran suntalar devrildi. Atölyedeki işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Koç'un, suntaların başına çarpmasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma başlatan polis, mobilya atölyesi işletmecisi K.I.'yı gözaltına aldı.


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İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar Son Dakika | Kurutma silolarında yangın Son Dakika | Kurutma silolarında yangın
Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atölyede devrilen suntaların altında kalan stajyer Emre öldü - Son Dakika
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