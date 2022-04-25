Atölyelerde öğrendi deneyimlerini diğer kadınlarla paylaştı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Girişimcilik Eğitimi, son olarak Emek Halk Merkezinde yapıldı.

Daha önce Büyükdere Halk Merkezi'ndeki atölyelere katılarak, bu atölyelerde edindiği bilgi ve ürettikleriyle online satış yapmaya başlayan Aliye Çelebi, Odunpazarı Belediyesi'nin Emek Halk Merkezinde kadınlarla bir araya geldi.

Büyükdere Halk Merkezinde katıldığı atölyelerden sonra takı satışı ve evdeki eski eşyaları değerlendirerek yaptığı satışlarından gelir elde ederek, aile bütçesine katkı sağlayan Çelebi, bu deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Kadınlara nasıl online satış yapılır, evdeki malzemeler nasıl değerlendirilir, Satıştaki önemli kriterler nelerdir gibi konularda deneyim ve tecrübelerini aktaran Çelebi, ürünlerini satmak ve sergilemek isteyen kadınlara yol gösterdi.