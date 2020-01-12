Atölyesinde arazi aracı yapıyor - Son Dakika
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Atölyesinde arazi aracı yapıyor

28 dakika önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oturan Arif Banabak (75), evinin alt katındaki atölyede bir kısmını topladığı, bir kısmını da satın aldığı parçalarla kendi ustalığını kullanarak arazi aracı yapıyor.

Atölyesinde arazi aracı yapıyor, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oturan Arif Banabak (75), evinin alt katındaki atölyede bir kısmını topladığı, bir kısmını da satın aldığı parçalarla kendi ustalığını kullanarak arazi aracı yapıyor. Banabak, iskelet bölümünü oluşturduğu aracın 6 ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 3 katlı evinin giriş katında bulunan garajı atölye olarak kullanan Arif Banabak, arızalı ya da hurda durumunda olan araçlardan topladığı parçalarla kendi tasarladığı arazi aracını yapıyor. Baba mesleği olan oto tamirciliğiyle çok küçük yaşlarda tanıştığını ifade eden Banabak, 2 aydır uğraştığı aracın gövde ve motor kısmının tamamlandığını ifade ederek, arazi aracının yaklaşık 6 ay sonra yollara çıkabileceğini söyledi.

Emekli olan, bir dönem mesleği olan bu işi şu an hobi amaçlı devam ettirdiğini söyleyen Banabak, "Bu iş benim baba mesleğim. Çocukluğumdan beri babamın yanında oto tamirciliğinin içinde yetiştim. 75 yaşındayım, şimdi burada hobi amaçlı çalışıyorum. Para kazanmak gibi herhangi bir amacım yok bu yaştan sonra. Torunum için yapmaya başladım bu aracı. Sıfırdan toplamaya başladım. Kaportasını, çamurluğunu, motorunu, frenini, diferansiyelini hep kendi tornamda yaptım. Yıllardır benim hobim ve mesleğim bu. Yaptığım arabaların büyük bir bölümünü sattım. Bana ülkenin birçok farklı yerinden siparişler geliyor. Ankara'dan bir müşterime bir araç yapmıştım en son. Şu an hobi amaçlı yapıyorum" dedi.

'ÇOK ZOR VE ÇOK ZEVKLİ BİR İŞ'

İşini çok sevdiğini ifade eden Banabak, "Kazalı ya da hurdaya çıkan araçlar bana geldiği zaman aracı söküp işime yarayacak parçaları alıyorum, temizledikten sonra hangisinin işime yarayıp yaramayacağını kontrol ediyorum. Parça tespitlerini yaptıktan sonra eksik parçalar varsa elimden geldiğince kendi atölyemdeki tezgahımda yapıyorum. Atölyemde bazen tornacılık yapıyorum, bazen kaportacılık yapıyorum, bazen mekanik işleriyle uğraşıyorum, aracımda ne eksikse o işin çalışanı oluyorum. İyi bir aracı tasarlayıp yeniden yapmak için yaklaşık olarak 6-8 aya ihtiyaç duyuyorum. Çünkü çok uğraş isteyen bir iş, aceleye getiremezsin. Yapacaksan özenle çok güzel bir şey yapacaksın ki sen de mutlu olacaksın, aracı satın alan da mutlu olacak yoksa bu iş olmaz. Asla hatayı kabul etmeyen bir iş çok zor ama çok da zevkli bir iş. Ben 75 yaşındayım hala sıkılmadım, hala uğraşmaya devam ediyorum."


Fatih Mahallesi, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:52 Kaynak: DHA
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