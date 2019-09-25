Atölyesinde kişiye özel tasarladığı bendirleri dünyaya satıyor

ESKİŞEHİR'de sivil havacılık eğitimini bırakıp 5 yıl önce kurduğu küçük atölyesinde klasik Türk müziğinde kullanılan ritim çalgılarından biri olan 'havalı bendir'i kişiye özel olarak tasarlayan Melih Özmen (32), aralarında Amerika, Almanya ve İngiltere'nin olduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Eskişehir'de oturan öğretmen anne babanın 3 çocuğundan biri olan Melih Özmen, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrenciyken yapmak istediği mesleğin bu olmadığını karar verdi. Çocukluğundan bu yana içinde olduğu müzikle ilgili bir iş yapmak isteyen Özmen, kendi kendine öğrendiği bendir yapımında kısa sürede usta oldu. Yaklaşık 5 yıl önce 'Bendirhane' adıyla küçük bir atölye kuran Özmen, kişiye özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Avrupa'da yaşayan Türk müzisyenlerin yanı sıra ABD, Malta, Singapur, Lübnan, Yunanistan, İngiltere, Romanya, Almanya, Rusya ve Şili'nden yabancı müzisyenlere havalı bendir tasarlayan Melih Özmen internet ve sosyal medya sayesinde dünyaya açıldı.

'ENSTÜRÜMAN ALAMIYORSAM, YAPARIM'

Annesinin mutfakta yemek yaparken seslendirdiği şarkılara ritim tutarak eşlik ettiğini ve ritim duygusunun burada gelişmeye başladığını ifade eden Melih Özmen, pahalı olan müzik enstrümanları almak yerine ise yapmaya başladığını söyledi. Özmen, "Annem mutfakta iş yaparken çok güzel Türk sanat müziği söylerdi. Ben de orada bulduğum koltuk, masa veya sıra ne varsa vurarak eşlik ederdim. Müzik kulağım orada gelişti diyebilirim. Zaman içerisinde müzik aletleri hayatımda başka bir yer edindi. Çünkü hepsinin ayrı dili vardı. Bu süreçte birçok enstrüman aldım. Enstrümanlar pahalı olduğu için zaman içerisinde alamazsam ne yapabilirim noktasına dönüştü iş ve eğer alamıyorsam yapabilirim demeye başladım" dedi.

SİVİL HAVACILIK OKURKEN MÜZİĞE GEÇTİ

Müzisyen ve enstrüman yapımcısı Melih Özmen, üniversitede sivil havacılık eğitimi aldığı sırada asıl istediği mesleğin bu olmadığını anlayıp kendisine müzikli bir yaşamı seçti. Bu kararının ardından müziğin eğiminin de önüne geçtiğini anlatan Özmen, "Aslında evet Sivil Havacılık okudum ve bunun yanında çocukluktan gelen müzik merakım vardı ama Sabahattin Ali'nin çok güzel bir sözü var aslında bu konu ile ilgili, 'Hayatta oldum ki kani, musiki oluyor tahsile mani.' Benimki de biraz bu sözle bağlantılı çünkü eğitim hayatımın önüne geçti müzik. Bu arayışta Sivil Havacılık çok aradığım bir şey miydi bilmiyorum çok emek verdim ama şuan bu işi yaptığım için çok mutluyum. En azından kendi özümün burada olduğunu anlıyorum yaptığım iş kesinlikle keyif veriyor. Bu bana yük gibi gelmiyor onu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

10 ÜLKEYE SİPARİŞ GÖNDERİYOR

Klasik Türk müziğinde vurmalı ritim çalgılarından biri olan bendirin bu aşamadan sonra hayatını girdiğini anlatan Melih Özmen, Türkiye'de başta olmak üzere dünyanın bir çok noktasındaki müzisyenlere havalı bendir üretiyor. Bir bendirin yaklaşık 30 günlük sürede tamamlandığını ve özen isteyen bir süreç olduğunu belirten Melih Özmen, "Amerika, Singapur, Romanya, Yunanistan, Şili, Malta ve Rusya gibi ülkeler var. Alanların çoğu Türk müzisyen değil. Almanya'da Türk çok olduğu için Almanya'ya gidiyor. Onun dışında geri kalan ülkelerde yabancı müzisyen dostlarla çalışıyoruz. Bir bendir özelliğine göre, kullanılan malzemesine göre, harcanan emeğe göre değişik zamanlar çerçevesinde yapılıyor. Bunu en düşük noktasından ele alırsak 1 hafta ile 30 gün arasında süren bendir çeşitleri var. Çünkü yapım teknikleri değişiyor hepsi ayrı tekniklerde yapılıyor. Zaten kişiye özel tasarımlar var ki en çokta zamanı etkileyen unsur da bu. Bu süreçte çizimleri yapmamız gerekiyor, ağacın kendine has yapısından kaynaklı işleme süreleri değişiyor. Derinin işleme süresi ve boyama tekniklerinin uygulanma süreleri değişebiliyor" dedi.

'İKİ CANI BİR ARAYA GETİRMEK KEYİF VERİYOR'

Ağaçtan yapılan kasnakla genellikle oğlak ve keçi derisinden gererek yaptığı havalı bendiri 'iki canın birleşmesi' olarak gördüğünü ifade eden Özmen, "Benden önce yaşamış ağaçlar oluyor belki yüzyıllardır dünyada var olmuşlar. Çok güzel meralarda gezmiş oğlak ve keçi gibi derisini kullandığımız canlar var. İki canın yan yana getirilmesinin benim elimde oluyor olması bana inanılmaz bir keyif veriyor. Daha değerli hissettiriyor. Onları sanki tekrardan hayata döndürmüş gibi hissediyorum. Bu çok ama çok büyük bir mutluluk benim için. Genel çerçevede işimin bu olması ve hayatıma tesir etmiş olması, hepsini iç içe hep beraber yürütebiliyor olmak inanılmaz büyük bir mutluluk verici" diye konuştu.

Melih Özmen, kent merkezindeki küçük bir pasajda tasarımlarını yaptığını, ahşap ustası dostu Emirhan Sertyalçın ile çıraklığını yapan Serkan Kirlik da kendine yardım ettiğini belirtirken, tasarımlarının 3 bin liraya kadar fiyatlarla satıldığını da sözlerine ekledi.