Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor - Son Dakika

Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor

13.04.2021 12:36
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Yetiştirdiği su kabaklarını atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda kendi imkanları ile şekilli aksesuarlar haline getirerek internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satış yapan girişimci kadın Hava Fideci, yurt dışına gönderim yapmayı hedefliyor.

SAKARYA (İHA) – Yetiştirdiği su kabaklarını atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda kendi imkanları ile şekilli aksesuarlar haline getirerek internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satış yapan girişimci kadın Hava Fideci, yurt dışına gönderim yapmayı hedefliyor. Fideci, "Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorum, hedefim yurt dışına gönderim yapmak oradan sipariş alıp kendimi daha da geliştirmek istiyorum" dedi.

Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk zamanlarda hobi olarak başladığı kendi yetiştirdiği su kabaklarından motifli aksesuarlar üretim işini şimdilerde ticarete döken girişimci kadın Hava Fideci, ürettiği ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor. Kendisine dükkan açmayı planlayan kadın aynı zamanda yurtdışına da satış yapmayı hedefliyor. İşini severek yaptığını ve kendisini daha da geliştirmeyi planladığını aktaran Fideci, kadınlara da seslendi.

Hayatıma bu şekilde renk katmaya çalışıyorum

Hobi olarak başladığı işi geliştiren Hava Fideci, "2-3 yıl önce hobi olarak başladım. Bahçeme hobi olarak ektim ve daha sonrasında aklıma böyle fikirler geldi, yaptıkça kendimi geliştirdim. El emeği deyince, elden ne gelirse; ahşaptan tutun, su kabağına ve çam kozalağına kadar hepsi bir araya gelince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Hayatıma bu şekilde renk katmaya çalışıyorum" dedi.

Evin balkonunu atölyeye çevirdim

Tasarımları kendine ait olan ürünlerini internet üzerinden satmaya başlayan ve hedefinin dükkan açmak olduğunu aktaran Fideci, "Aslında imkan el verseydi niyetim ve hedefim bir dükkan açmaktı; su kabağı, el emekleri üzerine tamamen. Olmadığı için evin balkonunu, atölyeye çevirdim. Bir yandan hem çalışma yeri hem de sergi olarak kullanıyorum. Bu ürünlerin ekiminden avizeye dönüşünceye kadar her şey kendime ait. Elektrik malzemelerinden, ampullerine varıncaya kadar bütün tasarımı bana ait. Artık siparişlere başladım, internet ve sosyal medya üzerinden sipariş alıyorum. Artık daha da geliştirdim ve inşallah daha da güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Hedefim yurt dışına gönderim yapmak

Yaptığı satışlar ile ailesine destek olmanın yanı sıra ürünlerini yurt dışına göndermeyi de hedefleyen Hava Fideci,"Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorum, hedefim yurt dışına gönderim yapmak oradan sipariş alıp kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Atölyemi büyütüp inşallah Türkiye'mizin daha güzelleştiği bir günde dükkan açarak oradan devam etmek istiyorum. Aileme, eşime ve çocuklarıma bu şekilde katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

İmkanları siz oluşturacaksınız

Son olarak kadınlara seslenen Fideci, "Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum; imkanları siz oluşturacaksınız. Boş zamanı siz bulacaksınız, siz zamana değil, zamanı size uyduracaksınız. Hiçbir şey için çok geç değil, hayat yaşamaya değer, hayat çok güzel. Hiçbir şey için geç kaldım demeyin, hayatı neresinden tutarsanız tutun. Farz edin ki bir otobüsü kaçırdınız, geriye dönmeyin bir sonraki otobüsü bekleyin ve hayata oradan devam edin. Hayata küsecek bahaneler aramayalım, hayat insana tozpembe değil. Böyle renklendirebilirsiniz hayatınızı. Her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Zaman değerlidir, bir şeyler ile uğraşmalı insan. Bazıları diyor ki boş iş, nasıl yapıyorsun. Ben severek yapıyorum bu işi sevmesem bana hiç kimse yaptıramazdı" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor
Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor

Erenler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver         
13:38
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar         
11:06
İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı         
10:57
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:01:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei