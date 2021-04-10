Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor - Son Dakika

Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor

10.04.2021 17:42

Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Şemsettin Demir atölyeye çevirdiği evinin üst katında maketlerini yaptığı kıl çadırlarının yanı sıra tarihi eserlerle zamana meydan okuyor.

Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Şemsettin Demir atölyeye çevirdiği evinin üst katında maketlerini yaptığı kıl çadırlarının yanı sıra tarihi eserlerle zamana meydan okuyor.

Yüksekova ilçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki banka emeklisi Şemsettin Demir, pandemi döneminde yaşanan kısıtlama nedeniyle evinin üst katını atölyeye çevirdi. Burada tarihi yaşatmak için kıl çadırının yanı tarihi eserler yapmaya başladı. Demir, atölyesinde eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve çeşitli tarım araçlarının maketlerini yaparak, kendisine hobi kazandırdı. Zorlu süreci evde geçiren Demir, boş zamanlarını eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve tarım alanlarında kullanılan çeşitli araçlarının maketlerini yapmasıyla, çocukluğu ile gençlik zamanlarında gördüğü araç ve gereçleri bugüne taşımasıyla günün teknolojisine meydana okuyor.

"Kaybolmaya yüz tutmuş kara çadırlarını yaşatacağım"

Tarihi ebediyen yaşatacaklarını belirten Şemsettin Demir, "Ben hep eskiyi hatırlarım. Rahmetli dedelerimizin, babalarımızın çektiklerini hiç unutmayız. Onun için bende bu kışı pandemi sürecinde ne yapalım diyerek düşünerek, kıl çadırlarını yapmaya başladım. Kaybolmaya yüz tutmuş kıl çadırları bir milletin geleneği ve göreneğidir. Bunların olduğu zamanda huzur vardı. Bunların içinde sohbet vardı, misafirin değeri vardı son bahara kadar onların altında kalıyorduk. Bende bu geleneği yaşatmak için evimin üst katını atölyeye çevirerek tarihe ışık tutacak her şeyi yaptım ve yapacağımda. Bende kendi imkanlarımın doğrultusunda yaptım inşallah daha da güzel bir yere gelir ve herkesin tarihe bakışı daha iyi olur. Sadece bana destek verseler gelen tüm gelen her yere bu kültürümüzü yaşatacağız" dedi.

"Başkanlardan Demir'e ziyaret"

Yaptığı güzel işlerden dolayı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin ve Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen Demir'i atölyesinde ziyaret ettiler. Başkanlar, Demir'in yaptıkları kıl çadırlarını ve yanı sıra tarihi malzemeleri yerinde inceleyerek bilgi aldılar. Başkanlar, bölgeye has olan tarihi maketleri artık gelenek halinde ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize hediye edeceğiz diyerek, Demir'e tarihi çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettiler. Atölyede Demir'i ziyaret eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, "Aslında Şemsettin abi bizim gururumuz. Aslında sadece emekli olup oturmamış. Bugün gördüklerimiz hakikaten taktire şahit ve değer. Ben bu atölyede ta geçmişe kadar gittim yaptığı eserler tarihimizin ta kendisi. Kara çadırlar bizi derinden etkiledi, çünkü kaybolmaya yüz tutmuş. Bunların yaşatması tekrar dirilmesi bizi baya memnun etti. Bizde artık oda olarak bir plaket yerine gelen misafirlerimize tarihimizin ve bölgemizin değeri olan kara çadırlarını hediye edeceğiz ve elimizden gelen her şekilde Şemsettin abimize destek çıkacağız" dedi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise "Bizde bugün Şemsettin abimizi yerinde ziyaret ettik. Abimiz sürekli üreten bir insan olarak ve tarihimizi bugüne kadar taşıdığı için kendisine teşekkür ederiz. Dedelerimizin aslında yaşadıklarını hepsini şimdi bu atölyede yaşadık ve gördük. En önemlisi olan emekli olup ta hep üretmesidir onun için taktire değer bir insanımız. Bizimde elimizde gelen her desteği sağlayacağımızı belirtelim" dedi.

Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor
Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor
Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor
Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor

Yüksekova, Esentepe, Ticaret, Hakkari, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor - Son Dakika


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