Atölyeye çevirdikleri evlerinde sağlık çalışanları için siperlik üretiyorlar - Son Dakika

Van'da sosyal medyada kurulan "3 Boyut Destek" grubu çatısı altında bir araya gelen gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz korucuyu siperlik üretiyor.

Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek için "3 Boyut Destek" grubuna katılan kentteki 8 gönüllü, kendi imkanlarıyla atölyeye dönüştürdükleri evlerinde 3 boyutlu yazıcılarla tıbbi maske üretimine başladı.

Gönüllüler, üzerine "3 Boyut Destek", "Para ile satılmaz" ve "Sizi seviyoruz" yazılarını işledikleri siperlikleri, sağlık çalışanlarının kullanması için kentteki hastanelere teslim etti.

Ev kiraları için ayırdıkları parayla malzeme alan ve şu ana kadar yaklaşık 700 siperlik üreten gönüllüler, gösterdikleri duyarlılıkla örnek oldu.

Astronomi ve uzay bilimleri uzmanı Hülya Sulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik kodlama üzerine verdiği özel dersleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğunu söyledi.

Boş zamanını değerlendirmek için evini atölyeye dönüştürerek sağlık çalışanları için maske üretimi yapmaya karar verdiğini belirten Sulu, şöyle konuştu:

"Evde kal çağrılarına uymaya dikkat ediyoruz. Eşimle 'Sağlık çalışanları için ne yapabiliriz?' diye arayışa girdik. Bir iki gün alkış tuttuk ama bunun dışında başka bir şeylerin olması gerektiğini düşündük. Sosyal medyada gezerken birbirini tanımayan milyonlarca insanın buluştuğu '3 Boyut Destek' grubunu gördüm. Siperlik üretimi yaparak sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştırıyorlar. Bunu görünce heyecandan sabaha kadar uyuyamamıştım ve sabah uyanır uyanmaz eşimle paylaştım. Daha önce DAKA projesi kapsamında okuldaki atölyeye 3D yazıcı alınmıştı. Ben de atölyeye gidip yazıcıyı eve getirdim."

"Kira paramızla malzeme aldık"

Ev kirası için ayırdıkları parayla malzeme alıp maske üretimi yaptıklarını anlatan Sulu, şöyle devam etti:

"Ev sahibini arayarak 'Geçerli bir sebebimiz var, size bu ayın kirasını vermeyeceğiz.' dedik. Ev sahibi nedenini sormadan kabul etti. O parayla asetat ve filament sipariş ettik ve maske ürettik. Sağlık çalışanlarımıza bu maskeleri ulaştırdığımızda onların gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Talep arttıkça ham madde bulmakta zorlanmaya başladık. Hiç tanımadığımız işletmeler destek oldu. Bazı medikal firmaları kendilerine ücret karşılığında üretim yapmamızı istedi. Biz gönüllük esaslı yaptığımız için bunu kabul etmedik. Sağlık çalışanları sevdiklerinden ödün vererek başka hayatları yaşatmaya çalışıyor. Kendi sağlıklarını bir yerde kaybediyorlar. Biz Türkiye olarak büyük milletiz. Birlik olursak her şeyi yapabiliriz. Ev kadınları da sağlık çalışanları için evlerinde önlük yapabilir."

"8 gönüllü ailemizle yapıyoruz"

Makine mühendisi Emrah Sulu da evlerini mini atölyeye çevirdiklerini ve kısıtlı imkanlara rağmen sağlık çalışanlarına destek olamaya çalıştıklarını söyledi.

Van'ın farklı mahallelerinde gönüllülerle iletişime geçtiklerini dile getiren Sulu, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımızın da evlerinde 3D yazıcıları var. Belli sürelerde iletişime geçerek tamamladıkları maskeleri topluyorum. Bunları hazırlayıp sağlık çalışanlarına teslim ediyoruz. Herkese evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Başkasının sağlığına zarar vermemek için, kendi sağlığınızdan olmamanız için lütfen evde kalın. Eşimle birlikte vermediğimiz ev kiramızla asetat ve diğer malzemeleri alıp çalışmaya başladık. Sadece kendimizi biliyorduk ama aslında gönüllü bir ailenin içerisine girmişiz. Grubun Van temsilciliğini yürütüyoruz. 8 aile şu an maske üretiyor. Ürettiğimiz maskelerin üzerine sağlıkçıları ne kadar sevdiğimizi ve yanlarında olduğumuzu göstermek için 'Sizleri seviyoruz.' yazıları yazıyoruz. Sağlık çalışanlarının hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Her zaman onların yanındayız."