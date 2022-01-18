Üye Girişi
Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor - Son Dakika

Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor

18.01.2022 11:19
Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor

Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde açılan kurs sayesinde yorgancılığa başlayan 44 yaşındaki Nesrin Or, atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında, çeyizlerin vazgeçilmezi olan birbirinden farklı yorganlar üretiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde açılan kurs sayesinde yorgancılığa başlayan 44 yaşındaki Nesrin Or, atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında, çeyizlerin vazgeçilmezi olan birbirinden farklı yorganlar üretiyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için Sahilkent Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi'nde açılan kursa katılan 3 çocuk annesi Or, usta öğreticilerden aldığı eğitim sayesinde unutulmaya yüz tutan sanatlardan yorgancılık mesleğini öğrendi.

Yorgan dikim teknikleri ve desen oluşturma konusunda kendini geliştiren Or, 2 yıl önce evinin alt katını atölyeye dönüştürerek sipariş üzerine yorgan yapmaya başladı.

Papatya, lale, yıldız, yaprak, güneş, baklava dilimi ve Osmanlı Selçuklu dönemlerini yansıtan farklı desenleri özenle yorganlara işleyen Or, yün ve elyaf kullanarak birbirinden güzel tek kişilik, çift kişilik ve bebek yorganları üretiyor.

Açtığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yorganları paylaşarak siparişler alan Or, Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok kente yorgan göndererek ailesini geçindiriyor.

"Okul okuyamadım ama hep bir mesleğim olsun istedim"

Or, AA muhabirine, yorgancılık mesleğini canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Kursta öğrendiği bilgilerle yaptığı yorganların çok beğenildiğini belirten Or, "İki katlı evim var alt katını atölyeye çevirdim. Burada yorganları işliyorum. İnstagram sayfam var, oradan satış yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerden sipariş alıyorum. Çevre illerden, ilçelerden insanlar, komşularım yaptığım yorganları görüyorlar. Beğendiklerini, kendileri ve kızları için yaptırıyorlar. Böylelikle aile bütçesine katkı sağlıyorum. Bu mesleği kızıma da öğreteceğim." diye konuştu.

Okul okuyamadığını ama hep bir mesleğinin olmasının istediğini anlatan Or, şöyle devam etti:

"Çocuklar büyüdükten sonra 'acaba ne yapabilirim' diye düşündüm. Aile Destek Merkezi'nde müdire hanım bana yorgan kursunu önerdi. Onun tavsiyesi üzerine başladım ve öğrendiklerim sayesinde ticarete atıldım. Halimden oldukça memnunum. Hiçbir şey için geç değil. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Kurstan aldığım eğitimle hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatıyorum hem de ailemi geçindiriyorum. Kendimi daha da geliştirerek iş yerimi büyütmeyi hedefliyorum."

Usta öğretici Sema Dağer ise kadınların kurslardan aldığı eğitimle meslek edindiğini belirterek, "Yorgan yapmanın tekniklerini elimizden geldiğince öğrencilere göstermeye çalışıyoruz. Yorgan yapımı, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Birçok kursiyerimiz bu sayede ticaret yapıp ev ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

YORUMLAR
500

Selçuklu, Çocuk, Lale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement