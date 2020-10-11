Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar - Son Dakika

Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar

11.10.2020 11:02

- Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar Kocaeli'de TEKNOFEST tarafından gerçekleştirilen Model Uydu yarışması için çevrelerinden destek bulamayan üniversite öğrencileri, öğrenci evini atölyeye dönüştürerek yaptıkları model uydu ile birinci oldu.

- Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar

KOCAELİ - Kocaeli'de TEKNOFEST tarafından gerçekleştirilen Model Uydu yarışması için çevrelerinden destek bulamayan üniversite öğrencileri, öğrenci evini atölyeye dönüştürerek yaptıkları model uydu ile birinci oldu. Kısıtlı imkanlarla birinci olan gençler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na Kocaeli'de üniversite okuyan gençler damga vurdu. Düzenlenen yarışma kapsamında üniversiteden Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri Alperen Savaş ve Yasin Karakaya, Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri Muhammed Kartal ve Mustafa Şenol ve Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Abdullah Özkan olmak üzere 5 kişiden oluşan Spatium Takımı, yarışmaya katılabilmek için çalışmalara başladı. Çalışmaları sırasında çevrelerinden destek bulamayan gençler, öğrenci evini atölyeye çevirdi. Burada yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın ardından gençler, WİFİ ile haberleşmenin sağlandığı ve 10 G kuvvetine kadar dayanabilen bir model uydu geliştirdi. Bu uydu ile Ankara'da düzenlenen yarışmaya katılan gençler, Gaziantep'te düzenlenen ödül töreninde birinci seçildi. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Spatium Takımı, şimdi ise gökyüzüne ve uzaya hitap edebilen daha fazla projeye imza atabilmeyi hedefliyor.

"Teknoloji üzerine devam etmeyi düşünüyoruz"

Spatium Takımı olarak uzay ile ilgili projeler üretmeye devam etmek istediklerini belirten takım üyesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Abdullah Özkan, "5 kişiden oluşan bir takımız, 2 elektronikçi, 2 bilgisayar mühendisi ve bir fizik, ben fizik öğrencisiyim. Yarışma bu sene biraz pandemiden dolayı biraz sekteye uğrayacak düşüncesi ile raporlama aşamalarında yavaş kalmıştık. Fakat sonra raporlama aşamalarını bitirdik. Nisan'da, Temmuz'da ve Ağustos'ta olmak üzere 3 raporlama aşaması var. Bunları yüksek puanlarla bitirdik fakat rakiplerimizin puanlarını bilmiyorduk. Model Uydu yarışmasına katılmamızın sebepleri olarak, haberleşmenin olması, yarışma genelinde aerodinamik ve bölümlerimize uygun bölümlerin olmasıydı. Model Uydu yarışmasında bir uydunun alçak yörüngeden yeryüzüne veya herhangi bir gezegenin yüzeyine inmesini simüle ediyoruz. İçinde sıcaklık, basınç gibi birçok sensör bulunan ve roket ile atılmaya dayanıklı bazı özellikleri vardı. Bizde yaptığımız bu uyduyla beraber en yüksek puanı alan takım olarak Ankara'daki yarışmada 1. olduk, Gaziantep'te ödülümüzü aldık. Spatium takımı olarak gelişmeyi, daha fazla yarışmaya katılmayı, birkaç projeye birden katılmayı düşünüyoruz. Aklımızda projeler var. Önceden yarışmalara katılmadığımız için bu sene hiç yardım alamadık. Aldığımız yardımlarla beraber daha fazla takım arkadaşıyla daha fazla yarışmaya katılacağız. Teknoloji üzerine devam etmeyi düşünüyoruz. Daha çok gökyüzüne hitap eden, uzaya hitap eden projeler düşünüyoruz. Çünkü hem arkadaş grubu olarak hem de kişisel zevklerimiz olarak uzayla ilgilenmeyi düşünüyoruz. O yüzden rokettir, model uydudur, herhangi bir astronomik bir şey olabilir" dedi.

"Evin salon kısmını bir atölyeye çevirdik"

Yarışmaya ilk defa katıldıkları için maddi olarak sıkıntılar çektiklerini belirten Özkan, "Bir de ilk defa katılan birine üniversiteden laboratuvar veya atölye ayarlamak biraz zor oluyordu. Bu sene evde, kendi öğrenci evimizde çalıştık. Evin salon kısmını bir atölyeye çevirdik. Orada çalışmalarımızı yürüttük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almak tabii ki gurur verici. Sonuçta bir milli teknoloji hamlesiydi bu. Teknofest'in de çok büyük yardımı oldu. Biz de biz gençlere bu fırsatı tanıdığı için T3 vakfına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Video aktarımını gökyüzündeki model uyduya gönderebilen tek takımız"

Yarışma kapsamında gökyüzüne yolladıkları uydu ile çift taraflı telemetriyi en sağlıklı sağlayabilen tek takım olduklarının altını çizen Özkan, "Uydu bir çok sensöre (basınç, sıcaklık, ivmeölçer, gyro), bir pervaneli aktif iniş sistemine, bir paraşüte ve roketle fırlatıldığından dayanabilmesi için 10 G'ye kadar dayanıklı yüksek mukavemeti olan tasarım ögelerine sahip. Onun haricinde bir çift taraflı haberleşme dediğimiz önemli bir husus var. Haberleşmeyi biz WİFİ modülü ile sağladık. Bunu yarışma içinde başarıyla yapan tek takımız. Çift taraflı haberleşmede video aktarımını yani bilgisayardan model uyduya gökyüzündeyken gönderebilen tek takımız. Kod bölümünde ufak bir hatamız oldu ve aktif iniş sistemimiz çalışmadı. Ama onunla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamadık ve sağlam inen de birkaç takımdan biriydik. Onun haricinde de her sene bu yarışma düzenleniyor. 2021'de de yine İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmasına katılmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir çok farklı bir yarışmaya da katılacağız" şeklinde konuştu.

Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar
Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar
Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar
Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar

Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar - Son Dakika


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