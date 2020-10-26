Atölyeye giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamir atölyesine girdi. Sohbet eden 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarindaki tamir atölyesine girdi. Tamirde olan polis aracına çarparak duran hafif ticari aracı, son anda fark eden 3 kişi, kaçarak, kurtuldu. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Kaynak: DHA
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