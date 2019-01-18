Son Dakika Haberleri: Atölyeye Giren Tilkinin Karnını Doyurdular

Atölyeye Giren Tilkinin Karnını Doyurdular

1 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeninin atölye kısmına giren tilkiye işçiler yiyecek verdi.

Atölyeye Giren Tilkinin Karnını Doyurdular, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeninin atölye kısmına giren tilkiye işçiler yiyecek verdi.

Alınan bilgiye göre, yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçenin Akdağ mevkisindeki demir madeninin atölye kısmına öğle arası sırasında bir tilki girdi.

Atölyeye dönen işçiler davetsiz misafiri cep telefonuyla görüntüledi.

Zaman zaman sandalyeye çıkan tilkinin bir dolabın üzerinden inme mücadelesi de görüntülere yansıdı.

İşçilerden Mehmet Ali Pancaroğlu, öğle arasında atölyenin dinlenme odasını açık unuttuklarını belirtti.

Döndüklerinde atölyede davetsiz bir misafirle karşılaştıklarını anlatan Pancaroğlu, "Aç kalan tilkiye çeşitli yiyecekler verdik." dedi.

Pancaroğlu, karnını doyuran ve ısınan tilkinin daha sonra doğal yaşamına döndüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Divriği, Sivas, İşçi, Güncel
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