Atomenergomash, LNG tesislerinin ekipmanları için Avrupa'daki ilk test standının inşaatını tamamladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik birimi Atomenergomash, orta ve büyük ölçekli LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesislerinin ekipmanları için Avrupa'da ilk ve dünyada üçüncü olan test standının yapımını tamamladı.

St. Petersburg'da bulunan Elektrofizik Cihazlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü (NIIEFA) sahasında inşa edilen tesisin işletmeye alınması için gerekli izinler alındı. Projenin uygulaması ise Rusya Federasyonu Hükümeti kararnamesi uyarınca yapıldı. Stantta LNG üretimi için hem Rus yapımı hem de ithal ekipmanların sertifikasyon testlerinin yapılması planlanıyor. Pompaları, genişleticileri ve kompresörleri test etmek için büyük bir laboratuvar tesisi olarak tasarlanan stant, gerekli durumlarda başka ekipmanların test edilmesi için de uyarlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Atomenergomash A.Ş Genel Müdürü Andrey Nikipelov, şunları söyledi:

"Rusya'da orta ve büyük ölçekli LNG üretimi için ekipman test standı inşaatının tamamlanması, ithal ekipman tedarikine olan bağımlılığı azaltacak ve kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Ek olarak, Rusya'daki özel bir tesiste testlerin mevcudiyetinin arttırılması, yerli üreticilerin ekipman yelpazesini genişletmesine ve yabancı meslektaşlarına göre rekabet gücünü artırmasına olanak sağlayacaktır."

LNG projeleri için ekipman üretimi, Rosatom'a bağlı Atomenergomash'ın nükleer dışındaki işlerinin geliştirilmesi için kilit önem taşıyor. Rus petrokimya endüstrisi, tarihinde ilk kez 2020 yılında, yerli bir üretici olan OKBMA frikantov'un (Atomenergomash'ın bir parçası) bağımsız olarak geliştirdiği ve üretilen sıvılaştırılmış doğal gazı pompalamaya yarayan büyük ölçekli bir pompa ticari işletmeye alınmıştı. Bu elektrikli pompa, sıvılaştırılmış doğal gazı gaz taşıyıcılarına yüklemek için kullanılıyor.

Atomenergomash'a bağlı işletmeler, petrol ve gaz sektörü için orta kapasiteli spiral sargılı LNG ısı eşanjörleri ve sondaj çamuru arıtma sistemlerinin üretiminde de uzmanlaştı. Atomenergomash'ın hedefleri arasında LNG ekipman yelpazesinin genişletilmesinin yanı sıra büyük ölçekli LNG üretim projeleri, LNG ile çalışan buzkıranlar ve LNG taşıyıcıları için geniş bir ekipman yelpazesinin yerelleştirilmesi de bulunuyor. - MERSİN