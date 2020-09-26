Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi - Son Dakika

Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi

RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atommash, inşaatı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için 3 yılda ürettiği reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi.

Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi, System.String[]

RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atommash, inşaatı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için 3 yılda ürettiği reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi.

12 metre uzunluğa ve 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi neredeyse 3 yıl sürdü. Bundan bir ay önce 4 buhar jeneratörünü Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına ulaştıran Atommash, reaktör basınç kabını da göndererek, ilk ünitede yer alan reaktörün birinci devresinin kritik önem taşıyan tüm büyük boyutlu ekipmanlarını sahaya sevk etmiş oldu. Dünyada 'Yap, İşlet, Sahip Ol' modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak. Aynı gün Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabının yanı sıra, Bangladeş'teki ilk nükleer santral olan Rooppur NGS için imal edilen iki buhar jeneratörü de sevk edildi. Toplam ağırlığı bin tonun üzerinde olan 3 ekipman, taşıyıcılara yüklenerek Tsimlyansk Barajı'nın özel iskelesine nakledilecek.

REAKTÖR BASINÇ KABI 3 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUKTAN SONRA SAHADA OLACAKÜretilen ekipmanların Atommash tesisinden nakliyesi de boyutlarının büyüklüğü dolayısıyla benzeri görülmemiş işlemlerle yapıldı. Tonlarca ağırlığa sahip ekipman parçalarını Volgodonsk'taki Tsimlyansk barajı iskelesine taşımak için güzergah üzerindeki troleybüs telleri geçici olarak söküldü. Akkuyu NGS'ye gönderilen reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik, Rooppur nükleer santraline gönderilen buhar jeneratörleri ise 14 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından sahalara ulaşacak.Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov, bu yıl sektörün 75'nci yılını kutladığını belirterek, "Bu arada önemli bir tarih de yaklaşıyor: Nükleer Sanayi Çalışanları Günü. Eskiden meslek bayramlarını kutlarken aynı gün önemli başarılarımızı da duyurarak bugünleri taçlandırıyorduk. 2020 yılı, bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Bu yıl için planımız, 3 reaktör basınç kabı ve 17 buhar jeneratörünü sevk etmekti. Bu Sovyetler'in nükleer endüstride en başarılı oldukları yıllar için bile rekor bir performans göstergesidir" dedi.Nikipelov, yaklaşan Nükleer Sanayi Çalışanları Günü şerefine, bölümde makine üreticileri ekibinden nükleer santral ekibine sembolik bir hediyenin verilmesini öngören yeni bir geleneği de duyurdu. Nikipelov, "Tasarımcılardan mühendislere ve işçilere kadar tüm çalışanlarımızın Atomenergomash'ın üretim tesislerinde Rus yapımı nükleer santrallerin güvenilir bir şekilde çalışmasının temellerini attığını söyleyebilirim. Bu vesileyle Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'ye bayrak yarışlarında koşucuların birbirine devrettiği batonları simgeleyen kaynakçı eldivenlerini hediye etmek istiyorum. Bu eldivenleri kullanarak kaynakçılarımız kendi elleriyle sihirli işler yapmış, tonlarca demir malzemeyi güvenilir ve dayanıklı ekipmanlara dönüştürmüştür" diye konuştu.

Reaktör tesisi imalatı, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu benzersiz bir yüksek teknoloji yetkinliği olarak biliniyor. Atomenergomash makine yapım bölümünün bir parçası olan AEM-Technologies şirketi, Rusya'da nükleer enerji santralleri için buhar tedarik sistemini bir bütün halinde üreten tek işletme olma özelliğini taşıyor. Atommash fabrikasının üretim tesisleri yılda 4 sete kadar ekipman üretimi yapabiliyor.


Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi

Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi - Son Dakika Ekonomi

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