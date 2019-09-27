Son Dakika Haberleri: Atos, "satış ve müşteri hizmetleri"nde Stevie Ödülleri’nin sahibi oldu
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Atos, "satış ve müşteri hizmetleri"nde Stevie Ödülleri’nin sahibi oldu

1 saat önce

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Uluslararası Stevie Ödülleri"nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.

Atos,

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Uluslararası Stevie Ödülleri"nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41 
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