Atos, "satış ve müşteri hizmetleri"nde Stevie Ödülleri’nin sahibi oldu
1 saat önce
Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Uluslararası Stevie Ödülleri"nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.
Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Uluslararası Stevie Ödülleri"nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41
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