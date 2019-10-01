Son Dakika Haberleri: Atos’tan sağlık sektörüne “drone”lu hizmet
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Atos’tan sağlık sektörüne “drone”lu hizmet

1 saat önce

Atos'un ilkini Paris'te başlattığı insansız hava aracı "drone" uygulamasıyla şifa, havadan ve denizden geliyor.

Atos’tan sağlık sektörüne “drone”lu hizmet, System.String[]

Atos'un ilkini Paris'te başlattığı insansız hava aracı "drone" uygulamasıyla şifa, havadan ve denizden geliyor.

Ankara Ticaret Odası, İnsansız Hava Aracı, Paris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:01 
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