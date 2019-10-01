Atos’tan sağlık sektörüne “drone”lu hizmet
1 saat önce
Atos'un ilkini Paris'te başlattığı insansız hava aracı "drone" uygulamasıyla şifa, havadan ve denizden geliyor.
Atos'un ilkini Paris'te başlattığı insansız hava aracı "drone" uygulamasıyla şifa, havadan ve denizden geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:01
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