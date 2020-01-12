ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan - Son Dakika
Son Dakika Spor ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan - Son Dakika Spor

ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan

6 saat önce

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İspanya'yı 2-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu.

ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan, System.String[]

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İspanya'yı 2-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu.

Avustralya'nın Brisbane, Perth ve Sidney kentlerinde, 24 ülkenin katılımıyla ilk kez düzenlenen turnuva, İspanya ile Sırbistan arasındaki final mücadelesiyle sona erdi.

Teklerdeki ilk maçta İspanyol Roberto Bautista Agut, Sırp Dusan Lajovic'i 2-0 yenerken, ikinci tekler maçında Sırp Novak Djokovic, İspanyol rakibi Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederek durumu 1-1 yaptı.

Çiftler maçında Novak Djokovic ve Viktor Troicki ikilisi, İspanyol Pablo Carreno Busta- Feliciano Lopez çiftini 2-0 yendi ve Sırbistan'a şampiyonluğu getirdi.

Sırbistan Karadağ, Avustralya, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti

Son Dakika Haberleri
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
00:00 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
23:58 Futbol: İspanya Süper Kupası - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 00:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATP Cup'ta şampiyon Sırbistan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]