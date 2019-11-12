Son Dakika Haberleri: ATP Finalleri'nde sürpriz sonuç! Nadal, Zverev'e kaybetti...
Son Dakika Spor ATP Finalleri'nde sürpriz sonuç! Nadal, Zverev'e kaybetti... - Son Dakika Spor

ATP Finalleri'nde sürpriz sonuç! Nadal, Zverev'e kaybetti...

7 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

ATP Finalleri'nde sürpriz sonuç! Nadal, Zverev'e kaybetti..., System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.


Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal'ı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.


Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

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Rafael Nadal, Andre Agassi, İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18 
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