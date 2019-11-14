ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.



Tsitsipas, bir saat 14 dakika süren mücadelede geçen yılın şampiyonu Zverev'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.



İlk maçında da Medvedev'i 2-0 yenen Tsitsipas, yarı finali garantiledi.



Turnuvanın 5. gününde, Bjorn Borg Grubu'nda Dominic Thiem-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic- Roger Federer maçları yapılacak.

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