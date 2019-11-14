Son Dakika Haberleri: ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!
Son Dakika Spor ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi! - Son Dakika Spor

ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!

7 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.


Tsitsipas, bir saat 14 dakika süren mücadelede geçen yılın şampiyonu Zverev'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.


İlk maçında da Medvedev'i 2-0 yenen Tsitsipas, yarı finali garantiledi.


Turnuvanın 5. gününde, Bjorn Borg Grubu'nda Dominic Thiem-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic- Roger Federer maçları yapılacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Andre Agassi, İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Boris Johnson, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı: Burada ne işiniz var? Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]