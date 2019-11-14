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ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!
7 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 7 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.
Tsitsipas, bir saat 14 dakika süren mücadelede geçen yılın şampiyonu Zverev'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.
İlk maçında da Medvedev'i 2-0 yenen Tsitsipas, yarı finali garantiledi.
Turnuvanın 5. gününde, Bjorn Borg Grubu'nda Dominic Thiem-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic- Roger Federer maçları yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:28
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