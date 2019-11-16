Son Dakika Haberleri: ATP Finalleri | Zverev yarı finalde, Nadal elendi!
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ATP Finalleri | Zverev yarı finalde, Nadal elendi!

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.

ATP Finalleri | Zverev yarı finalde, Nadal elendi!, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.


Alexander Zverev, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından Daniil Medvedev'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


Grupta 2 galibiyeti bulanan 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise elendi.


Turnuvanın yarı finalinde Roger Federer-Stefanos Tsitsipas ve Zverev-Dominic Thiem karşılaşmaları yapılacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:02 
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