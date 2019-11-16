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ATP Finalleri | Zverev yarı finalde, Nadal elendi!
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 7 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.
Alexander Zverev, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından Daniil Medvedev'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Grupta 2 galibiyeti bulanan 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise elendi.
Turnuvanın yarı finalinde Roger Federer-Stefanos Tsitsipas ve Zverev-Dominic Thiem karşılaşmaları yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:02
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