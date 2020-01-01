ATP Kupası nedir ne değildir?

Tenisin en yeni organizasyonu ATP Kupası, önümüzdeki cuma günü start alıyor. Bireysel formatta değil takım formatında düzenlenen organizasyon, Avustralya Açık’ın hemen öncesinde yine Avustralya’da düzenleniyor.

ATP Kupası, çok benzer bir formatla ve Dünya Takımlar Kupası (World Team Cup), ATP tarafından 1978 ila 2012 arasında düzenlenmişti. Turnuvada, selefinde olduğu gibi 24 ulusal takı yer alacak. Takımlar dörderli altı gruba bölünecek.

Gruplarında birinci olan ülkeler ve iki adet en iyi grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek. Sonrasında ise yarı final ve final mücadeleleri oynanacak.

ATP Kupası’nda, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından geçtiğimiz kasım ayında Madrid’de düzenlenen Davis Kupası’na benzer bir format görüyoruz. Ülkeler her eşleşmede ikişer tekler maçı ve birer tekler maçı yapacak. Tüm maçlar üç set üzerinden oynanacak. Bu üç maçın ikisinde galip gelen takım, mücadeleyi kazanmış sayılacak.

Ancak ATP Kupası’nın Davis Kupası’ndan önemli bir farkı bulunuyor: ATP puanları kazandırma. Tekler maçlarında kazanan sporcu, klasmanda 750 puanın sahibi olacak. Ayrıca önemli bir para ödülü de söz konusu. Sporcular toplamda yaklaşık 13,5 milyon euro kazanacak.

En üst seviye sporcuların neredeyse tamamını ATP Kupası’nda izleyeceğiz. Turnuvada olmayacak isimler arasında en dikkat çekeni Roger Federer. İsviçreli süper yıldız, ailevi sebeplerden ötürü turnuvaya katılmıyor. Onun yanı sıra Andy Murray ve Kei Nishikori, sakatlıkları sebebiyle ATP Kupası’nda olmayacak. Dünya bir numarası Rafael Nadal ve iki numarası Novak Djokovic ise turnuvada yer alıyor.

Turnuva, Avustralya’nın üç önemli şehrinde düzenleniyor. 3-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona ülkenin güneydoğusundaki Sidney, doğusundaki Brisbane ve batısındaki Perth şehirleri ev sahipliği yapacak.

Gruplar

A Grubu (Brisbane): Sırbistan, Fransa, Güney Afrika, Şili

B Grubu (Perth): İspanya, Japonya, Gürcistan, Uruguay

C Grubu (Sidney): Bulgaristan, Belçika, Büyük Britanya, Moldova

D Grubu (Perth): Rusya, İtalya, ABD, Norveç

E Grubu (Sidney): Avusturya, Hırvatistan, Arjantin, Polonya

F Grubu (Brisbane): Almanya, Yunanistan, Kanada, Avustralya

Takvim

Grup aşaması: 3 Ocak Cuma – 8 Ocak Çarşamba

Çeyrek finaller: 9 Ocak Perşembe – 10 Ocak Cuma (Sidney)

Yarı finaller: 11 Ocak Cumartesi (Sidney)

Final: 12 Ocak Pazar (Sidney)