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ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı
6 saat önce
Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.
6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde:
- Miami
Açık
- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası
- Hassan II Grand Prix
- The Rolex
Monte-Carlo Masters
- Barcelona
Açık - Banc Sabadell
- Macaristan Açık
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